Tour féminin Yennenga 2026 : Awa Bamogo de l’équipe Yennenga du Burkina Faso s’impose sur la première étape

La première étape du Tour cycliste féminin Yennenga s’est disputée ce mardi 14 avril 2026 entre Ouagadougou et Kombissiri. Cette première étape a vu la victoire de Awa Bamogo qui devance sa compatriote Lamoussa Zoungrana.

Les cyclistes burkinabè font une bonne entame dans cette compétition en réalisant le doublé sur cette étape Ouagadougou – Kombissiri, longue de 52,94 km. Awa Bamogo a parcouru cette étape en 1h31min34 secondes pour une vitesse moyenne estimée à 34,589 km/h.

Elle devance sa coéquipière Lamoussa Zoungrana et la Nigériane Grâce Oseratin Godwin. Awa Bamogo enfile par la même occasion, le maillot du leader. Le Ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Annick Pikbougoum a donné le top départ de cette première étape.

Des équipes du Burundi, du Cameroun, du Mali, du Nigeria en plus des deux équipes du Burkina Faso, Yennenga et Guimbi, prennent part à cette première édition du Tour féminin Yennenga en plus du Grand prix Yennenga prévu le 19 avril 2026 à Ouagadougou.

Le Tour cycliste féminin Yennenga a été mis en place les autorités burkinabè pour être l’exemple du Tour du Faso féminin et valoriser le sport chez les filles au Burkina Faso.