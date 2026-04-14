Présidentielle 2026 au Bénin : Romuald Wadagni largement en tête avec 94,05 %

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, lundi 13 avril 2026 à Cotonou, les résultats provisoires de l’élection présidentielle tenue la veille sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora, informe La Nouvelle Tribune.

Les chiffres annoncés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) dirigée par Sacca Lafia, le duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata arrive largement en tête avec 4 252 347 voix, soit 94,05 % des suffrages valablement exprimés.

Le tandem devance largement celui composé de Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou, crédité de 269 433 voix, soit 5,95 %.

D’après la CENA, ces résultats reposent sur un taux de traitement de 90,55 % des données électorales, correspondant à 15 814 postes de vote validés sur 17 463. Un niveau de centralisation jugé suffisant pour dégager une tendance « mathématiquement irréversible ».

Sur un corps électoral de 7 897 287 inscrits, 4 640 354 électeurs ont participé au scrutin, soit un taux de participation de 58,75 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 4 522 756, contre 117 598 bulletins nuls.

La CENA fait état de quelques incidents isolés dans certaines localités du nord du pays. Ces perturbations ont toutefois été rapidement contenues par les forces de défense et de sécurité, permettant le bon déroulement du vote.

L’institution souligne également la performance de la plateforme numérique de transmission des résultats, qui a permis une remontée rapide et sécurisée des données, y compris depuis les centres de vote à l’étranger.

Conformément au Code électoral, les résultats provisoires ont été transmis à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs après examen des éventuels recours.