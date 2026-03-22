Bénin : Romuald Wadagni promet une révolution administrative avec la « pièce unique »

Au Palais des Congrès de Cotonou, le candidat à la présidentielle de 2026, Romuald Wadagni, a dévoilé, le samedi 21 mars 2026, les grandes lignes de son projet de société. L’actuel ministre de l’Économie et des Finances, candidat à la succession de Patrice Talon, entend notamment simplifier les démarches administratives et moderniser l’action publique.

Au cœur de cette ambition figure une réforme majeure à savoir l’instauration du principe de la « pièce unique ». Concrètement, l’administration ne pourra plus exiger d’un citoyen un document qu’elle a elle-même déjà délivré.

Cette mesure vise à mettre fin aux lourdeurs administratives qui contraignent les usagers à multiplier les démarches pour fournir des pièces pourtant disponibles au sein des services publics.

Le projet prévoit ainsi une transformation profonde des interactions entre l’État et les citoyens. L’objectif est clair il s’agit d’éviter que les usagers ne jouent le rôle d’intermédiaires entre différentes administrations, en obligeant celles-ci à partager et exploiter leurs propres données.

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L’exemple du renouvellement du passeport illustre cette réforme. Jusqu’ici, des documents tels que le certificat de nationalité, le casier judiciaire ou encore le certificat de résidence étaient régulièrement exigés. Avec la mise en œuvre de cette mesure, ces pièces ne seront plus demandées, l’administration étant censée y accéder directement via ses bases de données.

Cette modernisation repose sur une interconnexion accrue des services publics et une meilleure gestion des données administratives. Elle ouvre également la voie à de nouvelles perspectives, notamment le développement d’une plateforme d’inclusion financière destinée à faciliter l’accès des citoyens aux services bancaires et économiques.

À travers cette réforme, Romuald Wadagni ambitionne de poser les bases d’une administration plus efficace, plus transparente et davantage centrée sur les besoins des citoyens.