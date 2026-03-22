Guerre avec l’Iran : La Suisse bloque ses exportations d’armes vers les États-Unis malgré 100 millions de dollars de ventes

La Suisse a annoncé la suspension de toute exportation de matériel de guerre vers les pays engagés dans le conflit avec l’Iran, invoquant le respect de sa neutralité. Cette décision concerne notamment les États-Unis, pourtant parmi les principaux clients de l’industrie d’armement helvétique, nous renseigne BFMTV.

Dans un communiqué publié vendredi, le Conseil fédéral a précisé qu’aucune exportation de matériel militaire ne sera autorisée vers les États impliqués dans ce conflit international durant toute sa durée. Cette mesure s’inscrit dans la politique de neutralité stricte adoptée par la Suisse en matière de relations internationales.

Depuis l’escalade des tensions, le 28 février 2026, aucune nouvelle demande d’exportation vers les États-Unis n’a été approuvée. Par ailleurs, la Suisse rappelle qu’elle n’autorise plus, depuis plusieurs années, les exportations définitives de matériel de guerre vers Israël et vers l’Iran.

Cette décision intervient alors que Washington figurait en 2025 parmi les principaux importateurs d’armement suisse, avec des acquisitions estimées à environ 94,2 millions de francs suisses (soit plus de 100 millions de dollars). Ces ventes concernaient principalement des armes légères, des munitions ainsi que du matériel aéronautique de précision. L’Allemagne occupait la première place des clients.

Le gouvernement suisse a également indiqué qu’un groupe d’experts suivra de près l’évolution de la situation afin d’évaluer régulièrement l’opportunité d’adapter cette politique, en conformité avec le droit de la neutralité.

En parallèle, la Suisse a refusé les demandes américaines de survol de son territoire dans le cadre du conflit, réaffirmant ainsi sa position de neutralité dans un contexte international de plus en plus tendu.