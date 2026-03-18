Moyen-Orient : L’armée iranienne promet de venger Ali Larijani

Au 19e jour de la guerre au Moyen-Orient, la tension continue de monter. L’armée iranienne a juré de venger la mort de Ali Larijani, figure clé de la sécurité de la République islamique, tué dans une frappe revendiquée par Israël avec le soutien des États-Unis, informe BFMTV.

Le chef de l’armée iranienne, le général Amir Hatami, a assuré que cette mort « sera vengée », selon des médias iraniens. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a lancé une mise en garde inquiétante. « La vague de répercussions mondiales vient seulement de commencer et va frapper tout le monde», a-t-il lancé.

Des propos qui laissent craindre une escalade régionale voire mondiale du conflit. L’Iran a organisé ce jour mercredi 18 mars 2026 les funérailles de Ali Larijani dans la capitale, Téhéran.

Ces obsèques se tiennent simultanément avec celles de Gholamréza Soleimani, chef de la force paramilitaire Bassidj et de plus de 80 militaires tués dans le naufrage d’une frégate coulée par les États-Unis au large du Sri Lanka.

La Russie a fermement condamné cet assassinat. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé des actions visant à « tuer les dirigeants d’un État souverain ».

De son côté, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a rendu hommage à Ali Larijani, promettant que ses « meurtriers paieront le prix ».

Sur le terrain, Israël poursuit ses frappes contre le Hezbollah au Liban, notamment à Beyrouth, où des bombardements ont fait plusieurs victimes. La mort de Ali Larijani, pilier du pouvoir iranien, marque un tournant majeur dans ce conflit déjà explosif, avec un risque réel d’embrasement généralisé.