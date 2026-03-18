Ni par l’âge, ni par le grade : Voici les 116 «Lions» promus par le feu à l’ENSOA

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 11 minutes
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116 "Lions" pour la reconquête du territoire
116 "Lions" pour la reconquête du territoire

Le mercredi 18 mars 2026, l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA) a accueilli la cérémonie de sortie de sa deuxième promotion spéciale. Présidée par le Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Brigade Moussa Diallo, cette cohorte rassemble 116 nouveaux sergents, promus à titre exceptionnel en reconnaissance de leurs faits d’éclat lors d’opérations de sécurisation.

L’histoire de l’un de ces nouveaux sous-officiers illustre parfaitement ce mérite. «Le 1er janvier 2022, alors en mission à Gomboro, dans la province du Sourou avec l’unité Cobra 1, le soldat Windkouni Armel Zombré se retrouve au cœur d’une violente attaque terroriste.

Le baptême du commandement : le mérite reconnu
Le baptême du commandement , le mérite reconnu

Après une longue bataille pour prendre le dessus sur l’ennemi, le soldat Zombré, depuis son trou individuel de combat, a jailli pour fixer, à l’aide de son arme d’appui PKM, un groupe ennemi qui tentait une manœuvre de débordement.

Son action décisive a permis de mettre en déroute un grand nombre d’assaillants et d’infliger des pertes estimées à une trentaine de terroristes».

Des leaders forgés par l'épreuve du feu
Des leaders forgés par l’épreuve du feu

C’est précisément pour ce type d’actes que la hiérarchie militaire a opéré ce choix stratégique. Le Colonel Hamed Herman Rouamba, Chef d’État-Major de l’Armée de Terre, a précisé que ces hommes sont désormais des « leaders éprouvés au feu capables d’encadrer, de motiver et de conduire des hommes dans les situations les plus critiques ».

Pour le commandement, ces nouveaux sergents ne sont pas des chefs en devenir, mais des cadres déjà forgés par l’expérience du terrain. 

Porter la voix et l'engagement de 116 combattants
Le Sergent Windkouni Armel Zombré, porte la voix et l’engagement de 116 combattants

Le major de cette promotion, le désormais sergent Windkouni Armel Zombré, affiche un parcours exemplaire. Incorporé en 2014, il a servi au Groupement Central des Armées avant d’être affecté au 11e Régiment d’Infanterie Commando (11e RIC) en 2019, puis mis à la disposition de Cobra 1. Pour sa bravoure à Gomboro, il avait déjà reçu la Croix du Combattant en 2023.

Le colonel Hamed Hermann Rouamba, Chef d'état-major de l'armée de terre
Le colonel Hamed Hermann Rouamba, Chef d’état-major de l’armée de terre

Durant trois semaines intensives à l’ENSOA, les 116 récipiendaires ont suivi des modules axés sur le leadership de proximité, la topographie et le droit des conflits armés. Le chef d’escadron Aly Bikienga, commandant de l’école, s’est dit confiant quant à leurs aptitudes.

« Je peux d’ores et déjà vous assurer que ces sous-officiers pourront commander dignement leurs hommes sur le terrain », a-t-il confié.

Le Commandant ENSOA, Aly Bikienga, confiant en la valeur opérationnelle de ses 116 nouveaux sergents
Le Commandant ENSOA, Aly Bikienga, confiant en la valeur opérationnelle de ses 116 nouveaux sergents

Au nom de ses frères d’armes, le sergent Zombré a réaffirmé leur engagement total a la patrie.  « Aujourd’hui, nous portons un grade mais surtout un devoir. Celui de défendre la patrie avec nos hommes jusqu’au sacrifice suprême », a-t-il déclaré.

Ces nouveaux piliers du dispositif de défense retournent désormais au front avec pour mission prioritaire la poursuite de la reconquête du territoire national.

La hiérarchie militaire pause avec les 116 "Lions" pour la reconquête du territoire
La hiérarchie militaire pause avec les 116 « Lions » pour la reconquête du territoire

A lire également⇒ENSOA : Cérémonie de sortie de la première promotion spéciale des sous-officiers issus des militaires du rang

Akim KY

Burkina 24

     
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