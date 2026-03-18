Souveraineté sanitaire : Comment le FONAFIS 2026 veut transformer le système de santé burkinabè

Le ministre de la Santé, le Dr Robert Lucien Kargougou, a animé un point de presse ce mercredi 18 mars 2026 à Ouagadougou. L’objectif était d’annoncer la tenue de la première édition du Forum national sur le financement de la santé (FONAFIS), prévue du 25 au 27 mars 2026 à Ouagadougou.

Bâtir un système de santé résilient, équitable et souverain. C’est l’ambition affichée par le gouvernement burkinabè à travers le lancement du FONAFIS 2026.

Durant trois jours, la capitale burkinabè sera le centre névralgique des discussions sur l’avenir du système sanitaire national, en parfaite adéquation avec le Plan national de développement (PND) 2026-2030.

En effet, le thème central de cette édition, « Bâtir un système de financement de la santé efficient et équitable pour une souveraineté sanitaire et la réalisation des objectifs du plan national de développement 2026-2030 », se déclinera en 27 sessions thématiques.

Selon le Dr Robert Lucien Kargougou ministre en charge de la santé, les travaux s’articuleront autour de trois piliers stratégiques à savoir la souveraineté sanitaire ; la mobilisation des ressources nationales ; et la protection sociale de la population.

Plus qu’une simple rencontre de réflexion, le FONAFIS se veut un levier de transformation. Il rassemblera plus de 400 participants, incluant des décideurs politiques, des experts, des partenaires techniques et financiers (PTF), ainsi que des acteurs de la société civile et du secteur privé.

« Le FONAFIS 2026 a pour vocation d’être bien plus qu’un forum de discussion. Il est conçu comme une plateforme de décision, d’engagement et de mobilisation qui participera à mettre en place une feuille de route opérationnelle à l’horizon 2030 », a précisé le ministre de la santé.

Si le Burkina Faso a déjà franchi des étapes majeures notamment avec la gratuité des soins pour les femmes et les enfants et le déploiement de l’assurance maladie universelle le forum vise désormais à sécuriser des engagements financiers concrets.

Le Dr Robert Lucien Kargougou a insisté sur l’importance de s’inspirer des meilleures pratiques mondiales sans pour autant renier les spécificités locales. « Le FONAFIS 2026 s’ouvrira aux expériences internationales pour s’en inspirer sans copier, pour apprendre sans perdre notre identité. Il s’appuiera sur un diagnostic national partagé et débouchera sur des engagements concrets et mesurables et suivis », a-t-il notifié.

En conclusion, le ministre de la santé a lancé un vibrant appel à tous les acteurs, PTF, bailleurs de fonds et collectivités territoriales à s’approprier cet événement majeur afin d’atteindre la couverture sanitaire universelle d’ici 2030.

A noter que toutes les informations en lien avec le FONAFIS sont disponibles sur le site https: //www.fonafis.bf

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24