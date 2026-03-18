CAN 2025 : Le Sénégal s’insurge contre le retrait de son titre de Champion d’Afrique 2025

Le gouvernement du Sénégal a exprimé sa « vive consternation » ce mercredi 18 mars 2026, suite à la décision choc du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) de lui retirer son titre de champion d’Afrique 2025 au profit du Maroc. Dénonçant une mesure « grossièrement illégale », Dakar a annoncé le lancement d’une offensive judiciaire et une demande d’enquête pour corruption au sein de l’instance continentale.

Dans un communiqué officiel signé par Marie Rose Khady Fatou FAYE, porte-parole du Gouvernement, les autorités sénégalaises rejettent catégoriquement cette décision qu’elles qualifient d’« inédite » et d’une « gravité exceptionnelle ». Pour le Sénégal, cette mesure administrative vient effacer indûment un résultat sportif obtenu régulièrement au terme d’une rencontre menée dans le respect des règles du jeu.

Le gouvernement fustige une décision qui heurte les principes cardinaux de l’éthique sportive, notamment l’équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Il accuse explicitement la CAF d’avoir procédé à une « lecture manifestement erronée du règlement », rendant la sentence non seulement injuste mais profondément illégale aux yeux de l’État sénégalais.

Face à ce qu’il considère comme une tentative de dépossession, le Sénégal passe à l’offensive. Le gouvernement demande officiellement l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur des soupçons de corruption visant les instances dirigeantes de la CAF.

Parallèlement, Dakar affirme sa résolution à utiliser toutes les voies de recours légales à sa disposition. Le dossier devrait être porté devant les juridictions internationales compétentes afin que le résultat sportif soit rétabli et que l’honneur du sport africain soit restauré. « Le Sénégal ne saurait tolérer qu’une décision administrative vienne effacer l’engagement, le mérite et l’excellence sportive », martèle le communiqué.

Au-delà de l’enjeu sportif et juridique, le gouvernement a tenu à réaffirmer sa solidarité envers les ressortissants sénégalais actuellement détenus au Maroc. Ces arrestations font suite aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025. Les autorités sénégalaises assurent être « pleinement mobilisées » pour suivre ce dossier de près et obtenir une issue heureuse et une libération dans les plus brefs délais.

Alors que la tension monte entre Dakar et l’instance faîtière du football africain, le Sénégal se dit prêt à rester « résolu, vigilant et inflexible » dans la défense des droits de son équipe nationale.