L’Agence Burkinabè de l’Energie Atomique (ABEA) dévoile les opportunités du droit nucléaire au Burkina Faso

Afin de contribuer à la vulgarisation du droit nucléaire et de renforcer la compréhension des enjeux juridiques liés aux applications pacifiques de l’énergie atomique au Burkina Faso, l’Agence Burkinabè de l’Energie Atomique (ABEA) a animé une conférence publique, ce mercredi 18 mars 2026, à Ouagadougou. Les échanges ont tourné autour du thème « Le droit nucléaire : enjeux, responsabilités et opportunités pour le Burkina Faso.

L’énergie atomique n’est plus une fiction lointaine pour le Burkina Faso. Qu’il s’agisse de traiter le cancer par radiothérapie, d’améliorer les rendements agricoles ou d’explorer de nouvelles sources d’énergie, les applications pacifiques sont déjà une réalité.

Pour décortiquer davantage les contours de l’énergie atomique, l’Agence Burkinabè de l’Energie Atomique (ABEA) a animé une conférence publique, ce mercredi 18 mars 2026, à Ouagadougou, sous le thème « Le droit nucléaire : enjeux, responsabilités et opportunités pour le Burkina Faso ».

D’emblée, Harouna Sawadogo, Directeur Général de l’ABEA, a souligné l’importance du cadre légal dans la maîtrise des technologies atomiques. « Le droit nucléaire n’est pas une simple formalité, c’est l’instrument indispensable pour garantir une utilisation sûre, sécurisée et responsable », a-t-il martelé.

Pour lui, cette architecture juridique est le socle sur lequel repose l’ambition du Burkina Faso qui est d’exploiter tout le potentiel des applications pacifiques de l’atome pour le développement national.

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En marge des travaux, le Dr Sâabèsèlè Jean-Augustin Somda, Président de la Société Africaine de Droit Nucléaire a apporté un éclairage technique sur la singularité de cette discipline. Il a rappelé que le droit nucléaire déroge aux principes classiques par sa rigueur exceptionnelle.

« Contrairement au droit commun, l’étanchéité juridique de ce secteur impose que toute activité, sans exception, soit soumise à une autorisation préalable », a-t-il précisé. Une manière pour lui, de souligner que dans l’atome, la liberté d’entreprendre est indissociable d’un contrôle étatique et international permanent.

Il a en sus souligné la nécessité de former davantage de juristes spécialisés afin d’accompagner les États dans ce domaine sensible. Selon lui, cette conférence constitue une opportunité de susciter des vocations et de renforcer les capacités des étudiants et professionnels.

Au-delà de la simple information, l’ABEA ambitionne de forger une conscience collective autour des enjeux atomiques. L’objectif est donc de doter le Burkina Faso d’une expertise juridique robuste pour transformer le potentiel nucléaire en un levier de croissance parfaitement maîtrisé et socialement accepté.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire) et Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24