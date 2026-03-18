ONU : Le Burkina Faso déploie son nouveau représentant, Saïdou Zongo, à New York

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Le nouvel Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies, Saïdou Zongo, a officiellement présenté ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

À travers cet acte diplomatique, le Président du Faso, Ibrahim Traoré, accrédite le diplomate en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de l’organisation internationale.

À l’issue de la cérémonie solennelle, Antonio Guterres a accordé une audience au diplomate burkinabè, marquant ainsi le début officiel de sa mission à New York.

Saïdou Zongo et Antonio Guterres
Saïdou Zongo et Antonio Guterres

La présentation des Lettres de créance traduit l’engagement renouvelé du Burkina Faso, à œuvrer activement au sein du système multilatéral, en faveur de la paix, de la sécurité internationale, du développement durable et du renforcement de la coopération entre les Nations.

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Diplomate de carrière, Saïdou Zongo dispose d’une solide expérience dans les affaires multilatérales. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères, tant à l’administration centrale que dans les missions diplomatiques et consulaires.

Saïdou Zongo, a officiellement présenté ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres
Saïdou Zongo, a officiellement présenté ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres

Il connaît déjà les rouages des Nations Unies, pour y avoir servi lors du mandat du Burkina Faso au Conseil de sécurité entre 2008 et 2011.

Pour rappel, Saïdou Zongo a été nommé Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies lors du Conseil des ministres du 22 janvier 2026.

Source : DCRP/MAE

     
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