ONU : Le Burkina Faso déploie son nouveau représentant, Saïdou Zongo, à New York

Le nouvel Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies, Saïdou Zongo, a officiellement présenté ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

À travers cet acte diplomatique, le Président du Faso, Ibrahim Traoré, accrédite le diplomate en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de l’organisation internationale.

À l’issue de la cérémonie solennelle, Antonio Guterres a accordé une audience au diplomate burkinabè, marquant ainsi le début officiel de sa mission à New York.

La présentation des Lettres de créance traduit l’engagement renouvelé du Burkina Faso, à œuvrer activement au sein du système multilatéral, en faveur de la paix, de la sécurité internationale, du développement durable et du renforcement de la coopération entre les Nations.

Diplomate de carrière, Saïdou Zongo dispose d’une solide expérience dans les affaires multilatérales. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères, tant à l’administration centrale que dans les missions diplomatiques et consulaires.

Il connaît déjà les rouages des Nations Unies, pour y avoir servi lors du mandat du Burkina Faso au Conseil de sécurité entre 2008 et 2011.

Pour rappel, Saïdou Zongo a été nommé Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies lors du Conseil des ministres du 22 janvier 2026.

Source : DCRP/MAE