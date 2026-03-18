Burkina Faso – Türkiye : Les deux pays renforcent leur coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, a reçu en audience, le mardi 17 mars 2026, l’ambassadrice de la Türkiye, Feriba Hokkaci Esirgen.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de courtoisie, dix mois après la prise de fonction de la diplomate turque au Burkina Faso. Au cours des échanges, les deux parties ont procédé à une évaluation des axes de coopération bilatérale entre les deux pays.

Des avancées notables ont été relevées dans plusieurs domaines à savoir la diplomatie parlementaire, la sécurité, le transport aérien, l’éducation et la santé. Ces acquis sont le fruit des échanges de délégations entre Ouagadougou et Ankara dans les secteurs concernés.

Les discussions ont également porté sur des sujets d’actualité, parmi lesquels le prochain forum diplomatique d’Antalya, l’organisation d’un forum économique réunissant des hommes d’affaires burkinabè et turcs, ainsi qu’une prochaine mission médicale au Burkina Faso.

Le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué la dynamique positive des relations entre le Burkina Faso et la Türkiye. Il a encouragé la poursuite des échanges à tous les niveaux afin de consolider et renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays.

Source : DCRP/MAE