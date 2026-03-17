Donald Trump : « Les États-Unis n’ont besoin de l’aide de personne »

Au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis pouvaient agir seuls, malgré le manque de soutien de leurs alliés, nous renseigne La Presse Ca.

Dans une publication sur son réseau social, il indique que la plupart des pays membres de l’OTAN ont informé Washington de leur non-implication dans le conflit en cours.

Selon Donald Trump, cette position confirme que l’OTAN est « une voie à sens unique », où les États-Unis assurent la protection de leurs alliés sans bénéficier d’un soutien équivalent en retour.

Il a rappelé que l’article 5 de la Charte atlantique, qui prévoit une défense collective entre les membres, n’a été activé qu’une seule fois, après les attentats du Attentats du 11 septembre 2001.

Cette déclaration tranche avec ses propos récents, dans lesquels Donald Trump appelait certains partenaires, notamment au sein de l’OTAN ou encore la Chine, à contribuer à la sécurisation du détroit d’Ormuz.

En conclusion de son message, il a insisté en lettres capitales : les États-Unis « N’ONT BESOIN DE L’AIDE DE PERSONNE », affichant une posture de fermeté dans un contexte de fortes tensions internationales.