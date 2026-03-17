CAN Maroc 2026 : La CAF déclare le pays hôte vainqueur de l’édition « selon les articles 82 et 84 du Règlement de la compétition »

La Confédération Africaine de Football (CAF) a indiqué, ce mardi 17 mars 2026, dans un communiqué, que le Maroc était finalement le vainqueur de la CAN 2025 après les incidents de la finale. Le Sénégal, privé de sa victoire sur le terrain, est déclaré « forfait » et perdant 3-0.

Le Sénégal avait remporté la CAN Maroc 2025 au bout d’une rencontre marquée par le fait que les Sénégalais avaient quitté le terrain par protestation. Ce mardi 17 mars 2026, la CAF a répondu à la réserve du Maroc en la jugeant fondée.

« Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football », a communiqué la CAF.

Le Jury a notamment évoqué le comportement de l’équipe du Sénégal qui selon lui relevait du champ d’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations.

« Si, pour n’importe quelle raison, une équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours », stipule le communiqué prenant pour témoin cet article.