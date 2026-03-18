Sadio Mané : « Le monde sait qui est le vrai champion »

Les réactions ne se sont pas faites attendre après le Communiqué du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) qui a décidé de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 remporté (1-0) face au Maroc. D’autres joueurs se sont aussi exprimés.

A travers une photo où il tient le trophée sur le réseau social IG, l’international sénégalais a juste posté : « The world know the true champion » qui signifie en français, « le monde sait qui est le vrai champion ».

D’autres coéquipiers de Sadio Mané ont aussi réagi à travers différents canaux. Son coéquipier Moussa Niakathe, tenant le trophée du bras avec sa médaille avec en arrière-plan Champion a simplement écrit : « Venez les chercher. Ils sont fous eux ! ».

Après lui, Idrissa Gueye a aussi écrit : « Titres, trophées, médailles… tout cela n’est qu’éphémère. Ce qui compte vraiment, c’est que chaque supporter puisse rentrer chez lui et retrouver sa famille.

Le peuple sénégalais a montré ce qu’il est : digne dans la victoire, digne dans l’épreuve. C’est ça la Teranga. Nous savons ce que nous avons vécu ce soir-là à Rabat. Et ça, personne ne pourra nous l’enlever, Inhch’Allah ».

Plusieurs personnalités sénégalaises dont l’ancien président Augustin Senghor ont critiqué cette décision de la CAF.