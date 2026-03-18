Sadio Mané : « Le monde sait qui est le vrai champion »

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Le monde sait qui est le vrai champion selon Sadio Mané.

Les réactions ne se sont pas faites attendre après le Communiqué du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) qui a décidé de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 remporté (1-0) face au Maroc. D’autres joueurs se sont aussi exprimés.

A travers une photo où il tient le trophée sur le réseau social IG, l’international sénégalais a juste posté : « The world know the true champion » qui signifie en français, « le monde sait qui est le vrai champion ».

D’autres coéquipiers de Sadio Mané ont aussi réagi à travers différents canaux. Son coéquipier Moussa Niakathe, tenant le trophée du bras avec sa médaille avec en arrière-plan Champion a simplement écrit : « Venez les chercher. Ils sont fous eux ! ».

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Après lui, Idrissa Gueye a aussi écrit : « Titres, trophées, médailles… tout cela n’est qu’éphémère. Ce qui compte vraiment, c’est que chaque supporter puisse rentrer chez lui et retrouver sa famille.

Le peuple sénégalais a montré ce qu’il est : digne dans la victoire, digne dans l’épreuve. C’est ça la Teranga. Nous savons ce que nous avons vécu ce soir-là à Rabat. Et ça, personne ne pourra nous l’enlever, Inhch’Allah ».

Plusieurs personnalités sénégalaises dont l’ancien président Augustin Senghor ont critiqué cette décision de la CAF.

     
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