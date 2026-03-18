CAN 2025 : Le Maroc prend acte de la décision de la CAF

Dans un communiqué diffusé le 17 mars, l’instance marocaine indique avoir « pris connaissance » des conclusions de la commission d’appel. Une formulation diplomatique, mais qui traduit en filigrane une satisfaction qui est de voir ses arguments retenus par les instances continentales.

Au cœur de cette affaire, le match controversé face au Sénégal, finalement sanctionné par un forfait infligé aux Lions de la Teranga. Une décision qui a aussitôt suscité l’indignation de la Fédération Sénégalaise de Football, dénonçant une injustice et des irrégularités.

Mais côté marocain, on s’en tient aux textes. La FRMF insiste sur « l’application stricte des règlements » de la CAF, notamment les dispositions disciplinaires encadrant le déroulement des rencontres. Une manière de légitimer une décision qui dépasse désormais le simple cadre sportif.

Sans entrer dans la polémique, le Maroc rappelle que la procédure a suivi son cours. La FRMF a introduit un recours. Celui-ci a été examiné par la commission d’appel qui a rendu son verdict. Une séquence que la Fédération marocaine de football considère conforme aux règles du jeu.

De son côté, la Fédération sénégalaise de football dit saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS). Lors de la finale disputée le 18 janvier, le Sénégal s’était imposé dans le jeu (1-0). Avec la décision de la CAF, c’est le Maroc qui s’impose (3-0) pour forfait.