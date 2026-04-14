Communiqué | Recrutement à Ouagadougou : 6 postes ouverts (techniciens, chauffeurs, agents de liaison) – Avril 2026

Une entreprise de la place souhaite recevoir des candidatures pour le recrutement aux postes ci-dessous :

1. Profils et nombre de postes à pourvoir :

A. Techniciens imprimerie : 02 postes

B. Agents de liaison : 02 postes

C. Chauffeurs : 02 postes

2. Lieu d’affectation : Ouagadougou, BURKINA FASO

Niveau d’étude et Expérience :

A. Techniciens imprimerie : avoir le niveau BAC ou équivalent, avoir au moins cinq (05) ans

d’expérience professionnelle et avoir un âge compris entre 25 ans et 35 ans ;

B. Agents de liaison : avoir le niveau BEPC ou équivalent, avoir au moins deux (02) ans

d’expérience professionnelle et avoir un âge compris entre 25 ans et 35 ans ;

C. Chauffeurs : avoir le niveau CEP ou équivalent, avoir au moins deux (02) ans d’expérience

professionnelle et avoir un âge compris entre 25 ans et 35 ans ;

Savoir développer et concevoir tous travaux en rapport avec vos missions, planifier et programmer les maintenances des équipements et accessoires, cerner et évaluer les risques propres aux équipements, et proposer des mesures pour contrôler les risques, veiller aux mises à jour et contrôles qualités des équipements, avoir une capacité de contact et communication avec les dirigeants de l’entreprise et les partenaires, capacité à travailler sous pression, avoir une bonne moralité.

Qualités

• Capacité d’adaptation :

Savoir faire preuve de flexibilité, de polyvalence et s’acquitter de façon optimale de ses tâches.

• Ethique : se comporter en bon père de famille avec les outils des partenaires et ceux de la société ;

• Etablissement de relation : Etablir et entretenir des relations de travail positives avec autrui tant à

l’interne qu’à l’externe afin d’atteindre les buts de la société.

• Communication : Savoir écouter, s’exprimer et écrire à travers des techniques de communication

appropriés et efficaces.

• Promotion du travail en équipe : Savoir bien travailler en équipe en vue d’atteindre des objectifs

fixés, de résoudre les problèmes et prendre des décisions qui permettent à la société de réaliser des

gains d’efficacité.

3. Composition du dossier de chaque candidature :

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

• CV contenant photo, date et lieu de naissance, la situation matrimoniale ; résidence actuelle.

• LETTRE DE MOTIVATION ;

• CERTICAT DE TRAVAIL (s’il y en a) ;

• CNIB LEGALISEE ;

• COPIES DIPLOMES.

Les candidats retenus auront des pièces complémentaires à fournir.

4. Procédure de sélection

Le recrutement se fera par voie de présélection sur dossier suivie d’un entretien avec les candidats

présélectionnés ;

5. Dépôt des dossiers

La réception des dossiers de candidature est fixée du 16 avril 2026 au 30 avril 2026 à 17h00 GMT

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Email : [email protected] ou à l’adresse WhatsApp : +226 05 59 11 11.

Les dossiers parvenus après ce délai ne seront pas pris en compte.

NB :

• Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus ;

• Tout candidat(e) voulant prendre part à cet avis doit être immédiatement disponible et libre de tout

engagement. Tout dossier reçu ne sera pas restitué.

• Les appels téléphoniques ne sont pas recevables.