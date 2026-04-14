Assemblée Législative du Peuple (ALP) : Le Kossin choisit Djibilirou Fofana

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ALP : Djibilirou Fofana, le délégué de la province de le Kossin
ALP : Djibilirou Fofana, le délégué de la province de le Kossin

Les forces vives de la province du Kossin ont porté leur choix sur Djibilirou Fofana pour les représenter à l’Assemblée Législative du Peuple (ALP). Cette désignation a été actée ce mardi 14 avril 2026 à Nouna.

Dans le cadre du renouvellement de la représentation nationale au sein de l’Assemblée Législative du Peuple (ALP), les composantes sociales de la province du Kossin se sont réunies dans le chef-lieu, Nouna. Au terme des échanges et des concertations, Djibilirou Fofana a été officiellement désigné comme le délégué de la province.

Cette désignation provinciale marque la première phase du processus de sélection. Djibilirou Fofana devra désormais se rendre demain, mercredi 15 avril 2026, à Dédougou pour l’étape régionale. C’est à ce niveau que les représentants des différentes provinces de la Boucle du Mouhoun se retrouveront pour l’ultime instance de validation avant de siéger au sein de l’ALP au niveau national.

A lire aussi⇒Nayala : Boro Mathieu désigné pour représenter la province à l’ALP

Akim KY

Burkina 24 

     
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