Communiqué | Sahal Tech Innovation Labs : Le Potentiel nouveau moteur de l’IA et de la technologie numérique au Burkina Faso et en Afrique

L’Afrique évolue davantage vers la création numérique. Au cœur de cette dynamique, Sahal Tech Innovation Labs se positionne comme un acteur de référence, bien décidé à transformer le Burkina Faso en un pôle d’excellence technologique pour tout l’Afrique.

Fondée à Ouagadougou, Sahal Tech Innovation Labs est une entreprise technologique burkinabè dont l’ambition tient en une phrase : « Innovation Africaine, Impact Mondial ». En articulant recherche appliquée, formation de haut niveau et accompagnement entrepreneurial, Sahal Tech dessine les contours d’un avenir où le savoir-faire local répond aux défis globaux. Une expertise multidisciplinaire au service du développement.

Pour Sahal Tech, l’innovation n’est pas un concept abstrait, mais un levier de croissance concret. L’entreprise dispose en son sein, un centre de formation sur les technologies innovantes et déploie son expertise sur principalement cinq axes stratégiques qui touchent les secteurs les plus vitaux de l’économie africaine. Il s’agit notamment de l’Intelligence Artificielle & la Data Science, de la Sécurité des Systèmes d’Information, du renforcement des Capacités, et de l’Accompagnement de Startups.

L’innovation majeure que Sahal Tech apporte à travers sa vision audacieuse est évidente à travers la mise en œuvre de projets phares comme « Sahal Tech innovation Challenge » Ce projet stratégique d’envergure internationale vise à créer un écosystème intégré unique en Afrique de l’Ouest. Ce Technopole ne sera pas qu’un centre d’affaires, mais une véritable « cité de l’intelligence » regroupant :

Des centres de recherche avancés en Intelligence Artificielle.

Des instituts de formation spécialisés.

Des infrastructures numériques de classe mondiale capables d’attirer des investissements internationaux massifs.

En bâtissant ce hub, Sahal Tech Innovation Labs ambitionne de positionner le Burkina Faso comme le point de ralliement technologique de l’Afrique, stimulant ainsi une croissance économique durable et créatrice d’emplois qualifiés pour la jeunesse.

Un pont entre le Burkina Faso et les géants mondiaux

👉🏽L’un des points forts de Sahal Tech réside dans sa capacité à nouer des partenariats stratégiques de haut niveau. Dans ce sens, elle ambitionne de nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux majeurs.

👉🏽Avec son slogan « Créativité Burkinabè pour Rayonner le Monde », Sahal Tech Innovation Labs envoie un message fort : l’Afrique a les talents, la vision et désormais les structures pour mener sa propre révolution numérique.

Sous la direction d’une équipe passionnée, Sahal Tech ne se contente pas d’anticiper le futur ; elle le construit, ligne de code après ligne de code, pour faire du Burkina Faso une terre d’innovation incontournable sur la carte mondiale de la technologie

Pour plus d’informations :

📍 Siège social : 06 BP 9186 Ouagadougou 06, Burkina Faso

🌐 Site officiel : www.sahaltechs.com

📧 Email : [email protected]

Facebook: Sahal Tech Innovation Labs

📞 Téléphone : +226 78 25 56 23