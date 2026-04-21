Ouagadougou : 100 jeunes formés à transformer les déchets plastiques en emplois durables

Le mardi 21 avril 2026, à Ouagadougou, l’Association des Acteurs des Déchets Plastiques a organisé une session de formation dédiée à la valorisation des déchets plastiques. Cette initiative a réuni environ 100 jeunes venus de 45 provinces du Burkina Faso, dans une dynamique de lutte contre la pollution et pour la promotion de l’auto-emploi.

Cette activité s’inscrit dans un contexte marqué par les défis persistants liés à la gestion des déchets plastiques au Burkina Faso. Face à cette problématique, l’association entend proposer des solutions concrètes, durables et accessibles aux populations, en particulier aux jeunes et aux femmes.

Dans son intervention, le Président de l’association, Boukary Konditamdé, a rappelé que la question des déchets constitue un enjeu majeur pour le pays depuis plusieurs années.

Il a souligné les efforts entrepris pour identifier des solutions adaptées, notamment à travers la collaboration avec des experts du domaine. Il a également lancé un appel à l’accompagnement des autorités publiques afin de soutenir et renforcer ces initiatives.

« Si nous arrivons à bien gérer les déchets plastiques, ils ne seront plus un problème pour notre environnement, mais une véritable opportunité pour créer des emplois pour les jeunes et les femmes », a-t-il déclaré.

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La formation qui durera une dizaine de jours, a été assurée par Pierre Kamsoulou, expert camerounais et consultant en transformation des déchets plastiques. Il a expliqué que l’objectif principal de cette formation est le transfert de compétences techniques aux participants, afin de leur permettre de créer leurs propres activités génératrices de revenus.

De manière pratique, les participants vont être initiés aux techniques de transformation des déchets plastiques en produits utiles tels que des pavés, des briques, des dalles et divers ustensiles. Cette approche vise à transformer une source de pollution en opportunité économique, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et au développement local.

Le formateur a également insisté sur l’importance de la démultiplication des acquis. Les jeunes formés sont appelés à transmettre ces compétences dans leurs localités respectives, favorisant ainsi une diffusion à grande échelle de cette technologie.

À travers cette formation, l’Association des Acteurs des Déchets Plastiques ambitionne de contribuer à une meilleure gestion des déchets au Burkina Faso, tout en offrant des perspectives d’insertion socio-professionnelle à la jeunesse. Cette initiative illustre ainsi le potentiel du recyclage comme levier de développement durable et inclusif.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24