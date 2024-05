Arrêt des activités de commercialisation de sachet au Burkina Faso : Des importateurs invitent le gouvernement à la discussion

publicite

A l’issue de la décision du ministère en charge de l’environnement sur l’arrêt des activités relatives à l’importation, la production et la commercialisation du sachet biodégradable, les acteurs concernés étaient devant la presse ce mardi 21 mai 2024 à Ouagadougou. Les membres de l’Association des importateurs de sachets plastiques biodégradables et recycleurs de déchets plastiques du Burkina Faso ont demandé au gouvernement de reprendre les échanges qui avaient rompu.

Les membres de l’Association des importateurs de sachets plastiques biodégradables et recycleurs de déchets plastiques du Burkina Faso ont manifesté leur mécontentement par rapport à la décision prise par le ministère de l’environnement d’arrêter les activités relatives à l’importation, la production et la commercialisation du sachet biodégradable.

Selon le Secrétaire général de l’association, Seydou Zongo, en juillet 2019 le ministère de l’environnement et leur association avaient organisé une rencontre pour discuter sur le problème de la dégradation de l’environnement du aux sachets. A l’écouter, à l’issue de la rencontre les membres de l’association avaient fait des propositions d’innovations pour aboutir à un partenariat « gagnant-gagnant ».

« Plusieurs démarches ont été menées par l’association auprès du ministère afin de trouver un terrain d’entente. Lors de notre dernier atelier, notamment le 14 mars 2024, le Secrétaire général du ministre nous avait signifié qu’il devait effectuer des missions à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. Et qu’à son retour, il reviendrait vers nous afin que nous échangions sur la question. Rien de tout cela n’a été fait et à notre grande surprise, il ne nous est pas revenu sur ce point et une note a été signée pour que nous mettions un terme à nos activités », a-t-il indiqué.

Abel Kaboré, vice-président de l’association, a précisé qu’ils (membres de l’association) ne sont pas contre cette décision, seulement il a demandé que leur avis soit pris en compte. « Nous demandons au gouvernement de revenir sur la table de négociation. Nous estimons que notre structure n’a pas été avisée de la décision. Nous demandons une rencontre d’échanges afin de trouver des solutions idoines », a-t-il lancé. Comme proposition il a demandé au gouvernement de faire des contrôles pour extirper les sachets non biodégradables.

En rappel, dans sa stratégie de contrer la prolifération des sachets plastiques avec ses lots de conséquences dommageables pour l’environnement et pour la santé humaine et animale, le gouvernement du Burkina Faso a interdit, la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur son ressort territorial.

Ainsi, la loi No17-2014/AN du 20 mai 2024 portant interdiction de la production, de l’importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables avait été votée.

