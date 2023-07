Le saviez-vous ? 5 000 F d’amende si vous jetez un sachet plastique dans la nature

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les membres de l’Assemblée Législative de Transition ont au cours d’une séance plénière ce vendredi 21 juillet 2023 à l’hémicycle, entendu deux ministres du gouvernement sur deux questions orales avec débat. La première question orale posée par le député Sié François d’Assise Coulibaly et Némata Brigitte Zoungrana interroge le ministre en charge de l’environnement sur le bilan et les perspectives de l’application de la loi No17-2014/AN portant interdiction de la production, de l’importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. La deuxième question adressée à la ministre en charge de l’action humanitaire demande à celle-ci de faire l’état des lieux de l’organisation des journées dédiées aux personnes handicapées, les raisons de la non implication des personnes handicapées à l’organisation pratique de celles-ci ainsi que le budget alloué au centre national pour les personnes handicapées motrices.

La suite après cette publicité

« Je vous informe que quand vous buvez de l’eau et que vous jetez le sachet plastique dans la nature, on doit vous amender 5.000 F CFA directement. Si vous importez des emballages sans autorisation, on peut vous mettre en prison. Quand vous laissez les lieux insalubres après vos activités de campagne politique, de prière, de mariage, etc., l’Autorité communale peut vous imposer de payer 50 000 F CFA et de nettoyer le site », a fait savoir le ministre Roger Baro en charge de l’environnement. Toutes ces dispositions sont prévues par la loi N°17-2014/AN portant interdiction de la production, de l’importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables.

C’est justement par rapport à cette loi que le ministre a été questionné par l’ALT. Celui-ci a fait le bilan de la mise en œuvre de cette loi et a fait une ouverture sur la suite à tenir. « Depuis 9 ans, la loi est en vigueur » a rappelé le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro. « Cette loi existe, selon lui, à travers les certificats d’exemptions, les certificats d’homologations que nous délivrons pour l’utilisation des emballages plastiques.

Il y est également réglementé le contrôle de la production des déchets plastiques pour s’assurer que le plastique produit après utilisation est bien géré, etc. », a entre autres dressé Roger Baro. Il a aussi démontré les difficultés liées à la mise en œuvre de la loi aux membres de l’ALT.

Des insuffisances qui présentent une situation de pollution plastique que tout le monde voit dans nos milieux de vie, selon le ministre. Pour lui, l’utilisation excessive des sachets plastiques par la population qui pour les biodégradables font 60 mois dans la nature avant de disparaître, leurs abandons dans la nature sont entre autres les causes des pollutions dues aux sachets plastiques.

Fort de ces insuffisances, le ministre a pris des engagements à l’ALT pour que la situation soit corrigée. Il s’agit « notamment de la relecture de la loi ». Ainsi, le ministre Roger Baro a promis qu’il y aura un processus de relecture de la loi pour que la question de la pollution soit prise en compte, que les parties techniques de la loi qui n’ont pas permis sa mise en œuvre soient révisées pour nous permettre d’avoir une loi sur le plastique qui tient compte de l’économie, qui tient compte de la santé et qui tient compte de l’environnement ». Pour l’heure, le ministre rassure que les bonnes dispositions de cette loi seront maintenues lors de sa révision.

La suite de la plénière du jour dans la vidéo sur la question orale portant sur l’état des lieux de l’organisation des journées dédiées aux personnes handicapées, les raisons de la non implication des personnes handicapées à l’organisation pratique de celles-ci ainsi que le budget alloué au centre national pour les personnes handicapées motrices. ⤵️

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

publicite