Cyclisme : Wahab Bouda est le champion de la première édition du « Tour de la reconquête »

Le Ministère en charge des sports, en collaboration avec l’association MAKAFA Vélo Club de Siniéna et la Fédération Burkinabè de Cyclisme (FBC), a ouvert les portes de la première édition et d’ailleurs la première étape du tournoi de cyclisme « Tour de la reconquête », ce vendredi 21 juillet 2023. Pour cette étape tenue à Gaoua, c’est Wahab Bouda de l’AJCK, avec un temps de 2h57m07 à une vitesse moyenne de 36, 071km/km qui remporte le trophée.

Déroulée en circuit fermé de 7,100 km en 15 tours, soit 106,500 km pour les hommes, et 04 fois pour une distance de 28,400 km pour les dames, cette première étape de cette initiative a connu son champion homme en la personne de Wahab Bouda qui l’a réalisée en 2h57m07.

Démarrées aux environs de 8h, avec des cyclistes élites du championnat A et B en dames et en hommes (69), les choses n’ont pas tardé à se dessiner. Dès le premier tour, 4 cyclistes se sont échappés, laissant derrière eux le peloton. Au second tour, ce groupe d’échappée s’est réduit à trois. Un groupe qui va d’ailleurs continuer jusqu’au dernier coup de pédale.

A 6 tours de la fin, c’est un peloton devancé avec un écart de 1 min 25s, par les 3 en tête, qui franchit la ligne. C’est trois échappés sont issus de l’AJSK (2) et du RCK.

A 5 tours de la fin, Daouda Soulama de l’AS SONABEL pousse et se détache également du peloton. Un engagement qui influence deux autres vélocistes qui vont le rejoindre dans la liste des poursuivants. Cela, à 4 tours de la fin. Des poursuivants qui vont également tenir jusqu’à la fin de la course, comme l’a fait l’échappée.

Ce premier rendez-vous a été voulu par les autorités de la transition pour signifier la résilience du peuple burkinabè malgré la situation sécuritaire, selon le ministre en charge de la défense, le Colonel-Major Kassoum Coulibaly. « Quand j’ai entendu reconquête, j’ai dit tiens, voilà des gens de par leurs esprits, leurs engagements, leurs propres volontés sont dans cette lancée d’accompagner nos FDS et VDP dans cette dynamique de la reconquête », a indiqué le ministre d’Etat en charge de la défense.

Au regard des objectifs recherchés par cette compétition, son homologue en charge des sports Dr Boubacar Savadogo a salué la mobilisation de la population autour de l’initiative. « Pour cette étape je suis très satisfait. Nous avons accompli quelque chose que veut la transition, que veulent les Burkinabè (…) Il n’y a pas à hésiter, il n’y a pas à soupçonner, les victoires sont sur le terrain et il faut donner l’espoir à toutes les régions », a-t-il fait savoir.

Pour son sacre, Wahab Bouda soulève le trophée et repart avec une enveloppe de 400 000 F CFA. Son challenger numéro 1, Mouni Ouédraogo (RCK), se console avec une somme de 300 000 F CFA. Chez les dames c’est Béatrice Ouédraogo, de l’USFA qui a été sacrée reine de l’édition. Elle repart ainsi avec, en plus du trophée une enveloppe de 100 000F CFA.

Avant le début de ce tournoi, des coureurs sur des vélos ordinaires en dames et hommes ont fait 02 tours du circuit. Blaise Somé de la province du Ioba est sorti vainqueur de cette course catégorie hommes. 29 clubs étaient en compétition et l’AS BESEL n’a pas pris part à cette course. Le rendez-vous est donc pris pour les prochaines étapes dans d’autres régions du Burkina Faso.

La liste des performances ⤵️

resultats_tour de la reconquete_ etape gaoua



Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

