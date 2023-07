5e édition Médaille Thomas SANKARA de l’invention et de l’innovation pour l’engagement patriotique : Les lauréats seront connus le 4 août 2023

publicite

En prélude à la tenue de la 5e édition de la médaille Thomas Sankara prévue pour le 4 août 2023, le comité d’organisation a tenu un point de presse ce vendredi 21 juillet 2023 à Ouagadougou. Il s’agissait de donner les grandes lignes de cette édition et de présenter les différents nominés.

Dans l’optique de faire la promotion et de la valorisation des savoirs et savoir-faire endogènes, l’association « la Passerelle » organise depuis 2015 une distinction pour valoriser les génies et créateurs dénommée « Médaille Thomas Sankara ».

La médaille Thomas Sankara de l’invention et de l’innovation, est une distinction qui vise à récompenser les petites gens, qu’ils soient analphabètes, instruits, diplômés, travailleurs ou chômeurs, l’essentiel est qu’ils aient posé un acte de bravoure et de solidarité en faveur de la société.

Pour cette édition, deux grandes catégories sont retenues à savoir la catégorie de la médaille Thomas Sankara pour l’engagement patriotique et celle de l’invention et de l’innovation. Concernant la première catégorie, Serge Bayala, président de l’association la Passerelle, a fait savoir qu’il s’agit de récompenser l’engagement patriotique.

« L’objectif recherché par cette médaille est de susciter un engagement sans faille des Burkinabè pour leur pays à travers les œuvres et les actes qu’ils posent et ce, de façon désintéressée », a-t-il indiqué.

11 nominés sont en lice pour cette médaille. Il s’agit, entre autres, de Aliou Sawadogo, le garçon au lance-pierre de Kaya, le VDP Ladji Yoro à titre posthume, l’équipe Nationale des U 17 du Burkina et le cadre 2 heures pour Kamita.

En plus, dans la catégorie médaille Thomas Sankara de l’innovation et de l’invention, 9 nominés sont en compétition à savoir, entre autres, le Pr Fréderic Ouattara, responsable de Burkina Sat 1 ; Uriel Michel Sizounga, concepteur de la voiture solaire ; le fumoir à gaz de Christine Angèle Bougoumpiga. Serge bayala, a fait comprendre que l’objectif de cette catégorie est de faire connaitre les inventeurs et innovateurs du Burkina Faso.

« C’est aussi l’objectif de sensibiliser les plus hautes autorités à donner de la valeur à leurs concitoyens les plus valeureux. Nous essayons à travers cette plateforme de mettre à la disposition de l’État burkinabè une cartographie d’inventeurs sur lesquels tout projet politique d’aspiration et de souveraineté et à l’indépendance doit prendre appui », a précisé Serge Bayala. Le rendez-vous est pris pour le 4 août 2023 pour connaitre les différents lauréats.

Mirelle ZONGO et Ariane Jessica BASSOLE (Stagiaires)

Burkina 24

