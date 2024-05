Résilience alimentaire et nutritionnelle : Deux nouveaux projets lancés

Le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, composante Burkina Faso (P2-P2RS-BF) et le projet intégré de développement des chaînes de valeur Maïs, Soja, volaille et poisson (PIMSAR) ont officiellement été lancés ce mardi 21 mai 2024 à Ouagadougou. Ces deux projets bénéficient de l’accompagnement de la Banque Agricole de Développement (BAD).

Ils permettront de développer les chaînes de valeur maïs, riz, soja, sorgho, blé, igname, patate douce, pomme de terre, volaille, poisson et d’aménager des hectares en maîtrise d’eau pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience des communautés vulnérables et soutenir les agriculteurs pour accroitre la production agricole.

Amadou Dicko, ministre délégué auprès du ministère chargé de l’agriculture a fait savoir que « les projets toucheront directement environ 155 000 ménages agricoles, 986 746 bénéficiaires indirects, tous constitués d’au moins 50% de femmes et de jeunes et environ 7500 personnes déplacées internes.

Le PIMSAR et le P2-P2RS sont des instruments d’opérationnalisation du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD) du Gouvernement de la Transition et de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 ».

Daniel Ndoye, responsable pays de la BAD au Burkina Faso a expliqué que l’appui de la BAD à ces projets se justifie par leur adéquation d’une part, avec les priorités nationales, et d’autre part, avec la Stratégie de la Banque, notamment en ses priorités opérationnelles comme nourrir l’Afrique, intégrer l’Afrique mais aussi, améliorer les moyens de subsistance des populations vulnérables.

Les deux projets, d’une valeur globale d’environ 75 milliards de francs CFA, seront accompagnés majoritairement par la Banque Africaine de développement. « Sur un montant total d’environ 35 milliards de FCFA, le PIMSAR bénéficiera d’un accompagnement de 27 milliards de F CFA du Groupe de la Banque africaine de développement.

Le P2-P2RS-BF a été financé à hauteur de 35 milliards de F CFA par le Groupe de la Banque africaine de développement sur un coût total de 39,22 milliards de FCFA. Le soutien apporté à ces deux projets témoigne de la disponibilité de la Banque africaine de développement à renforcer ses interventions au profit du secteur agro-pastoral au Burkina Faso, surtout au moment où le pays est résolument engagé dans la mise en œuvre de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 », a développé Daniel Ndoye.

Le responsable pays de la BAD au Burkina Faso n’a pas manqué de préciser que le portefeuille public des financements de la BAD au Burkina Faso est orienté principalement vers le secteur de l’agriculture et/ou de l’environnement. Il a ajouté que le secteur représente aujourd’hui 34% de l’ensemble des financements de la Banque dans le pays, soit plus de 150 milliards de FCFA.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

