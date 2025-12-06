Confédération des États du Sahel : Une délégation du Président Ibrahim Traoré reçue par le Président Tiani

Une délégation dépêchée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a été reçue ce samedi 6 décembre 2025 par le Président de la République du Niger, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani. Les émissaires burkinabè ont remis au Chef de l’État nigérien un message du Président Traoré.

‎Selon le Chef de mission, Bassolma BAZIÉ, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-AES) du Burkina Faso, ce message empreint de fraternité et de solidarité réaffirme les relations privilégiées et multi séculaires entre les deux nations.

Des rapports consolidés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel qui unit le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

‎Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso