Confédération des États du Sahel : Une délégation du Président Ibrahim Traoré reçue par le Président Tiani

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 38 secondes
0 Moins d’une minute

Une délégation dépêchée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a été reçue ce samedi 6 décembre 2025 par le Président de la République du Niger, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani. Les émissaires burkinabè ont remis au Chef de l’État nigérien un message du Président Traoré.

‎Selon le Chef de mission, Bassolma BAZIÉ, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-AES) du Burkina Faso, ce message empreint de fraternité et de solidarité réaffirme les relations privilégiées et multi séculaires entre les deux nations.

Des rapports consolidés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel qui unit le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 38 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Ouagadougou : Le pasteur et écrivain Paul Kouda célèbre 25 ans d’art, de foi et de création

il y a 38 minutes

Coupe du président de l’Université Joseph Ki-Zerbo : L’UFR/SDS remporte la 10e édition

il y a 39 minutes

Marathon International de la Taanjiama 2025 : Le Ghana survole le semi-marathon de 21,5 km

il y a 1 heure

Trituration du coton : Le gouvernement fixe le prix et rappelle l’interdiction des transactions spéculatives

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page