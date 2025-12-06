Marathon International de la Taanjiama 2025 : Le Ghana survole le semi-marathon de 21,5 km

Le semi-marathon de 21,5 km de la deuxième édition du Marathon International de la Taanjiama s’est tenu ce samedi 6 décembre 2025 à Fada N’Gourma, rassemblant 252 athlètes venus de plusieurs pays. Au terme d’une course dense disputée dans les artères de la capitale du Gulmu, le Ghana s’est imposé comme la nation dominante toutes catégories confondues.

Après 1h05 de course, le Ghanéen David Nakoussi a franchi la ligne d’arrivée en tête, remportant ainsi le Taanjiama d’or et la prime de 2 millions de F CFA. Un résultat qui récompense son travail, lui qui avait terminé troisième lors de sa première participation. « Je me suis mieux préparé et j’ai suivi les conseils de mon coach. L’organisation a été impeccable », a-t-il confié à l’arrivée. Il devance un athlète kényan, confirmé deuxième.

Chez les dames, le Ghana a de nouveau brillé grâce à Mariama Aïdoo, sacrée en 1h17 mn. Elle devance de justesse la Kényane Judy Cherotich, arrivée une seconde plus tard. Côté burkinabè, Fidèle Tankoano, de l’AS Police, termine 7ᵉ au classement général, tandis que Marceline Bayili se distingue chez les dames. Le prix de l’Association des États du Sahel (AES) revient quant à lui au Nigérien Abdoul Kader Souley Oumarou, membre de la garde nationale de son pays.

Malgré des conditions venteuses rendant l’effort plus difficile, la compétition s’est déroulée dans un esprit de résilience, valeur au cœur de cette manifestation sportive. « Nous voulions gagner, mais terminer tous en bonne santé est déjà une victoire. Le parcours était excellent et l’organisation très bonne », a réagi Fidèle Tankoano.

Pour les organisateurs, l’objectif est largement atteint. Selon Dr Lamourdia Thombiano, président de l’association Cercle TIN FII, cette initiative contribue à promouvoir à la fois le sport et la résilience dans la région, ainsi qu’au niveau national. L’événement, placé sous la présidence du Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’Enseignement supérieur, poursuit ainsi sa mission d’envergure.

Les vainqueurs repartiront officiellement avec leurs récompenses lors d’une cérémonie dédiée à savoir 2 millions F CFA pour le premier, 1 million pour le deuxième et 700 000 F CFA pour le troisième. Chez les dames, la championne recevra 1 million F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24