Trituration du coton : Le gouvernement fixe le prix et rappelle l’interdiction des transactions spéculatives

‎‎Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) a rendu public un communiqué, daté du 13 novembre 2025, portant sur les conditions de gestion de la graine de coton destinée à l’huilerie pour la campagne de trituration 2025-2026.‎‎

Selon le document signé par le Secrétaire général du ministère, Alassane Ouédraogo, le prix d’achat de la graine de coton destinée à la trituration est fixé à 150 FCFA/kg hors taxes pour la nouvelle campagne.

Le ministère rappelle également que toute transaction spéculative autour de la graine de coton est formellement interdite, aussi bien entre unités de trituration qu’entre trituteurs ou individus. Ces pratiques, contraires aux textes en vigueur, exposent les contrevenants à des sanctions.‎‎Il est aussi précisé que l’exportation de la graine de coton vers les huileries à l’extérieur du pays ne peut se faire qu’avec une Autorisation spéciale d’exportation (ASE) délivrée au préalable par les autorités compétentes.

‎Le ministère invite donc l’ensemble des acteurs de la filière à se conformer strictement à la réglementation, afin d’assurer une gestion saine, transparente et maîtrisée de la graine de coton au Burkina Faso. Il appelle également les promoteurs d’unités de trituration à faire preuve de responsabilité et de patriotisme économique pour garantir le bon déroulement de la campagne 2025-2026.