Campagne cotonnière 2024-2025 : Plus de 595.000 tonnes de coton graine conventionnel et 3.250 tonnes de coton biologique attendues

En prélude au lancement de la campagne cotonnière 2024-2025, les membres de l’Association des Professionnels du Coton (AICB) ont tenu un point de presse le vendredi 24 mai 2024 à Ouagadougou. Il a été question de faire le bilan de la campagne cotonnière 2023-2024 et évoquer les challenges pour la campagne 2024-2025.

Comme il est de coutume, à l’entame de la saison hivernale, les membres de la filière coton se retrouvent pour faire le bilan de la saison précédente et fixer les objectifs pour la saison à venir. Cette année 2024, l’Association des Professionnels du Coton (AICB) n’a pas dérogé à la règle. De prime abord, il est ressorti des échanges que le bilan de la saison cotonnière 2023-2024 a été assez mitigé.

En effet, le secrétaire général de l’AICB, Ousséni Traoré, a expliqué que malgré l’espoir suscité avec les premières pluies la campagne cotonnière n’a pas été flamboyante. Selon lui, le contexte sécuritaire, les caprices de la pluviométrie et la cherté des intrants agricoles ont beaucoup contribué à cette situation pas reluisante.

« Avec un objectif de départ de production de 616.300 tonnes de coton graine, les nombreuses difficultés ont annihilé les efforts des acteurs de la filière, et ont réduit significativement leurs ambitions. Parmi ces difficultés, on peut citer une installation difficile de la campagne du fait de l’irrégularité des pluies particulièrement pendant les périodes propices aux semis du coton.

Toutes choses qui n’ont pas permis aux producteurs de réaliser entièrement leur plan de campagne. Une physionomie agricole peu reluisante par rapport à celle d’une campagne normale du fait de l’insuffisance de la fertilisation minérale suite à l’augmentation substantielle des prix de cession des intrants agricoles en particulier des engrais. Egalement, des parcelles ont été abandonnées du fait des terroristes », a-t-il déploré.

Néanmoins, Ousséni Traoré a souligné qu’outre la désillusion, un point positif est à retenir. Il s’agit de la pression parasitaire faible à modérée consécutive à l’utilisation des produits spécifiques efficaces de lutte contre les jassides. Cependant, les membres de l’AICB ont fait des projections pour la campagne cotonnière 2024-2025.

« Au regard de la difficile maîtrise des caprices climatiques et pluviométriques et de la persistance de l’insécurité dans certaines zones de production cotonnière, les objectifs de production de la campagne 2024-2025 ont été fixés avec plus de prudence et de réalisme. C’est ainsi qu’après concertations, ces objectifs ont été fixés à 595.000 tonnes de coton graine conventionnel et 3.250 tonnes de coton biologique », a indiqué Ousséni Traoré.

Egalement, concernant les nouveaux prix, le secrétaire général de l’AICB, a laissé entendre que le prix du coton graine premier choix est fixé à 325 FCFA le kilogramme. Et celui du coton graine deuxième choix à 300 FCFA le kilogramme. En plus, il a annoncé que le prix du sac de 50 kg d’engrais composé NPKSB est fixé à 25 000 francs CFA et le prix du sac de 50kg d’engrais azoté urée à 2 700 francs CFA.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

