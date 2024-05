Assises nationales : Un public mobilisé à l’extérieur pour soutenir le Capitaine Ibrahim Traoré 

publicite

Les 25 et 26 mai 2024, se tiennent les assises nationales pour décider de la suite à donner à la Transition actuelle. Si les travaux ont débuté dans la salle des Conférences de Ouaga 2000, sur le terrain en face de la salle, c’est un public acquis à la cause du Capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition qui est en ébullition.



Le ministre en charge de l’administration territoriale, Dr Émile Zerbo, représentant le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de procéder à l’ouverture officielle des travaux des assises nationales.

Plusieurs membres du gouvernement et présidents d’institutions y sont, et aussi des forces vives de la nation venues de tout le pays. Mais les partis politiques ne sont toujours pas présents.

« Soyons prêts à l’unanimité. Si à l’issue de ces assises on nous parle d’une prolongation de la future Transition de trois (3) ans, on ne veut pas. Nous voulons une prolongation de 12 ans, de 20 ans. Nous sommes de patriotes personnes, nous avons demandé de sortir soutenir, mais on est là », scande un speaker tenant en haleine le public au grand dehors.

« IB 10 ans, IB 10 ans, IB 10 ans… », chante en cœur un public avec pour maestro un speaker mégaphone en main. Pêle-Mêle avec divers slogans, le dénominateur commun de ces slogans reste tout de même « IB doit rester au pouvoir ».

Les forces de l’ordre sont mobilisées pour prévenir d’éventuels débordements. En nombre important, elles veillent au grain.

Hamadou OUEDRAOGO et Willy SAGBE

Burkina 24

