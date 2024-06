Page triste : L’ancien vice-président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Laurent Blaise Kaboré s’en est allé !

publicite

La famille du football au Burkina Faso est en deuil après la disparition de Laurent Blaise Kaboré, survenue le vendredi 14 juin 2024. Laurent Blaise Kaboré est un ancien vice-président de la Fédération burkinabè de football (FBF) lors du deuxième mandat de Sita Sangaré.

Laurent Blaise Kaboré est un ancien dirigeant de l’Union sportive de Ouagadougou (USO). Il a aussi officié en tant que vice-président de la Fédération burkinabè de football (FBF) dans le bureau de Sita Sangaré entre 2016 et 2020.

En 2020, il s’était porté candidat à la présidence de la FBF sous le slogan « construire ensemble un football burkinabè conquérant ». « En cette douloureuse circonstance, le président de la FBF, monsieur Lazare Banssé, au nom de toute la famille du football burkinabè, tient à saluer la mémoire de l’illustre disparu et adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches durement éprouvés et les assure de sa profonde compassion », a écrit la FBF sur sa page Facebook.

Au-delà du football, Laurent Blaise Kaboré était économiste de formation, inspecteur divisionnaire des douanes et secrétaire permanent du comité de politique fiscale.

