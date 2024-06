Festival international de la musique pour l’environnement : La plantation de 10 000 arbres en perspective au Burkina Faso

publicite

La deuxième édition du festival international de la musique pour l’environnement (FESIME) a été officiellement lancée le vendredi 14 juin 2024 à Ouagadougou. Pour cette édition, le thème choisi est « changement climatique et menaces terroristes : rôle et responsabilités des citoyens ». Cette cérémonie de lancement a été placée sous le parrainage du ministre de la communication de la culture, des arts et du tourisme, représenté.

”Changement climatique et menaces terroristes : rôle et responsabilités des citoyens », c’est sous ce sceau que les activités de cette deuxième édition du festival international de la musique pour l’environnement (FESIME) ont débuté. Un panel placé sous ce thème a été animé pour éclairer les festivaliers.

Deux panélistes à savoir Peter Torrekens, ingénieur agronome, expert en développement des filières agricoles et agro-forestières et Mariam Myriam Dama, géographe ruraliste, enseignante chercheur à l’université Joseph Ki-Zerbo ont entretenu le public sur la thématique de l’activité.

Ils ont montré au public que les changements climatiques sont une réalité qui se manifeste au quotidien. Mariam Dama a fait remarquer que les grosses vagues de chaleur que l’on a connue au Burkina Faso récemment, les inondations, la disparition de certaines espèces sont les manifestations des changements climatiques. Ils ont aussi indiqué que le terrorisme est une manifestation violente des hommes en partie due aux changements climatiques.

Aussi, tous ont reconnu la responsabilité des pays industrialisés, mais aussi la responsabilité individuelle des citoyens dans ces changements climatiques. Ils ont donc exhorté à une responsabilité citoyenne dans la protection de la nature et de l’environnement.

Pour Ibrahim Simporé alias RAS SIMPOSH, artiste musicien et promoteur du festival, il est important que chaque citoyen s’implique dans la lutte contre le réchauffement climatique et s’engage à une vie écologique au quotidien. « La culture et la musique peuvent contribuer à cette lutte », a-t-il ajouté.

Cet artiste est foncièrement convaincu que « l’arbre est l’ami fidèle de l’homme. L’arbre sert à protéger l’homme, à le nourrir. Aussi a-t-il annoncé : “ce festival vise à donner des idées à tout le monde sur la préservation et la protection de l’environnement”.

Il a pour terminer indiqué que l’ambition de cette 2e édition du festival, c’est de planter 10 000 arbres dans toutes les communes du Burkina Faso au grand bonheur de l’environnement.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

