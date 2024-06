Rémunération inéquitable des agents publics de l’État au Burkina Faso : La LCREAPE monte au créneau!

publicite

La Ligue citoyenne pour une rémunération équitable des agents publics de l’État au Burkina Faso (LCREAPE/BF) a présenté ses objectifs et fait des recommandations pour l’équité salariale dans la fonction publique. C’était ce samedi 15 juin 2024 à Ouagadougou à travers un point de presse.

« Des écarts de salaires sont observés entre les agents de même catégorie d’une part, et les écarts énormes entre échelles d’autres part », a déploré dès l’entame Geoffroy Paré, président de la Ligue citoyenne pour une rémunération équitable des agents publics de l’État au Burkina Faso (LCREAPE/BF).

Il a soutenu ses propos en expliquant qu’un agent public soumis sous les dispositions de la loi 081 n’a pas les mêmes valeurs indemnitaires qu’un agent dont la carrière est régie par un statut autonome.

Geoffroy Paré a ajouté que l’iniquité dans le système de rémunération des agents publics dans l’administration burkinabè crée souvent des frustrations et défavorise les relations socio-professionnelles entre les fonctionnaires de l’État. A l’en croire c’est pour répondre à ces différentes insuffisances que la LCREAPE a été créée.

Par conséquent, souligne-t-il, la ligue a donc pour objectif, entre autres, de favoriser la promotion de la solidarité et la cohésion entre les agents publics de l’État, de constituer une force de proposition et de plaidoyer auprès des autorités administratives et politique sur les questions importantes touchant les rémunérations des agents de l’État.

Dans le but d’atteindre ses objectifs, la LCREAPE a proposé certaines recommandations. Pour Geoffroy Paré, il est primordial de rationaliser les établissements publics de l’État et optimiser leurs charges de fonctionnement. Également, la LCREAPE a proposé une harmonisation et des frais de mission de tous les fonctionnaires de l’État et les avantages pécuniaires particuliers.

Outre cela, elle a préconisé l’adoption d’une loi organique portant principes fondamentaux applicables à l’ensemble des emplois et agents publics de l’État.

Pour rappel, la Ligue citoyenne pour une rémunération équitable des agents publics de l’État au Burkina Faso (LCREAPE/BF) est une association apolitique crée le 29 juillet 2023 à Ouagadougou et reconnue officiellement le 12 décembre 2023. Elle regroupe les agents publics de l’État et s’est fixée pour objectif principal de promouvoir un traitement équitable des rémunérations des fonctionnaires de l’État

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

