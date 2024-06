Ouagadougou : Le ministre de la santé célèbre les donneurs de sang bénévoles

publicite

Le ministère en charge de la santé a célébré la journée mondiale du donneur de sang, ce vendredi 14 juin 2024 à Ouagadougou. Des donneurs de sang bénévoles ont été magnifiés.

Le 14 juin de chaque année, le monde entier marque une halte pour rendre un hommage aux donneurs de sang bénévoles. Le Burkina Faso a célébré cette journée ce vendredi 14 juin 2024 à Ouagadougou sous le thème « 20 ans de célébration du don de sang : merci à tous les donneurs de sang ».

Le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a rendu un hommage aux donneurs de sang bénévoles. « Ce thème très évocateur, est une belle opportunité pour traduire notre reconnaissance vis-à-vis de l’ensemble des donneurs. Volontaires et bénévoles de sang pour le geste altruistes et salvateur qu’ils posent régulièrement en allant par eux-mêmes donner et sans contrainte ce liquide précieux pour sauver des vies.

Les donneurs de sang sont les pourvoyeurs de la matière première sans laquelle on ne peut parler de transfusion sanguine. Vous êtes, chers donneurs de sang bénévoles, les VDP de notre combat au quotidien pour sauver des vies », a-t-il déclaré.

Cependant, le président des fédérations des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina (FADOSAB), Jean Bosco Zoundi, a fait savoir que le décret portant gratuité du vaccin contre l’hépatite B au profit des donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso n’a jamais été une réalité.

Egalement, il a plaidé pour un accompagnement financier à l’endroit des associations des donneurs bénévoles de sang du Burkina Faso.

« Selon les statistiques de l’OMS, 1% de la population doit donner son sang pour l’autosuffisance en produit sanguins. Dans le cas du Burkina Faso, il faut 229 000 poches de sang chaque année pour couvrir les besoins en produits sanguins », a-t-il relevé.

En plus, le parrain de l’édition 2024, représenté par Fatoumata Bako, ministre en charge du budget, a salué la tenue de cette rencontre. « Si l’argent est le nerf de la guerre, la poche de sang en est le gilet de sauvetage. Vous participiez au combat pour la vie avec une arme redoutable, capable de vaincre la mort lorsqu’elle s’aventure au pied du lit du malade », a-t-elle dit.

A l’occasion de la journée mondiale du donneur de sang, des acteurs ont été distingués par des décorations, la remise des attestions et des trophées. Il s’agit, entre autres, des meilleurs donneurs de sang, des meilleures organisations évoluant dans le domaine et le meilleur centre de transfusion.

Patrick Saint Eloi Hien, totalise 91 dons, il a été décoré à cet effet. « C’est un plaisir pour moi d’aider mes prochains. J’invite l’ensemble de la population à ne pas hésiter », a-t-il laissé entendre. L’organisation de la journée mondiale du donneur de sang en 2025 revient à la région de Centre-Est.

