La filière Arts, Gestion et Administration culturelles ouvre ses portes du 14 au 15 juin 2024

La 1re édition des Journées d’études AGAC (JEA) a ouvert ses portes ce vendredi 14 juin 2024 à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou sous le thème « Rôle et place de l’administrateur culturel dans le développement des industries culturelles et créatives au Burkina Faso ».

Dans le but de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso, la filière Arts, Gestion et Administration culturelles (AGAC) au sein de l’Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication (URF/LAC) de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou organise des journées d’études du 14 au 15 juin 2024 à Ouagadougou.

« Rôle et place de l’administrateur culturel dans le développement des industries culturelles et créatives au Burkina Faso », est le thème de ces 48 heures d’échanges entre acteurs et étudiants du domaine de l’art plastiques et dramatiques. Une initiative dont l’objectif général est de dynamiser la filière AGAC par l’organisation d’évènement scientifique, artistique et culturel.

Il s’agira, entre autres, de renforcer les capacités des étudiants, créer un cadre de retrouvailles des anciens, nouveaux et les enseignants du département AGAC et rendre hommage aux enseignants admis à la retraite.

Pour le responsable de la filière, Docteur Jacob Yarabatioula, ces journées d’études AGAC s’inscrivent dans la volonté d’apporter des réponses aux questions de formations des ressources humaines en matière d’art et d’administration culturel.

« Ces journées s’inscrivent dans la volonté de cette filière à être une réponse globale aux questions de formations des ressources humaines en matière d’art et d’administration culturelle. Notre filière a 20 ans. Nous voulons marquer ces 20 ans avec des journées d’études qui sont un moment de réflexion sur la filière. Son apport dans le développement culturel et artistique du pays mais également un temps où on s’arrête pour dire merci aux enseignants qui ont bossé dur pour former des acteurs culturels », a-t-il expliqué.

Au programme des activités de ces 48 heures de réflexion, ce sont, entre autres, des panels, des communications, un réseautage, des expositions des produits et savoir-faire des étudiants, des masters class, la présentation du département AGAC et la nouvelle vision du chef de la filière, une séance Aérobic, des prestations d’artistes et une cérémonie d’hommage aux enseignants admis à la retraite.

En rappel, la filière Arts, Gestion et Administration culturelles (AGAC) a ouvert ses portes pour la première fois en 2003 au sein de l’Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Arts et Communication (URF/LAC) de l’Université de Ouagadougou. Elle forme des étudiants en art dramatique et plastique et des administrateurs culturels. Et en 20 ans d’existence, elle a formé plus de 300 étudiants.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

