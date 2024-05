Santé : L’Association Renaissance fait de la lutte contre la fistule obstétricale son sacerdoce

publicite

Chaque 23 mai est célébrée la journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale. En marge de cette journée, l’Association Renaissance (ARENA) l’a célébrée en différé le vendredi 24 mai 2024, dans l’arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou.

A en croire les chiffres de l’organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de 2 millions de femmes sont touchées par cette pathologie. Toujours selon cette organisation, les pays en voie de développement sont les plus touchés par ce mal. Au Burkina Faso, près de 1000 cas sont répertoriés par an.

Au su de ces statistiques, il est plus que nécessaire de tirer sur la sonnette d’alarme. Depuis 2018, l’association renaissance s’y prête bien au jeu. Elle fait de la lutte contre la fistule obstétricale son cheval de bataille. Cette année à l’image des précédentes, cette journée a été célébrée en différé, le vendredi 24 mai 2024, avec le mot d’ordre, l’éradication de ce mal avant 2030.

« Le nombre de femmes traitées par l’ARENA est passé de 214 en 2022 à 248 en 2023 avec une projection de 250-300 femmes en 2024, avec plus de 80% d’entre elles bénéficient des services de réinsertion sociale », a détaillé Clara Marthe Kéré, représentante de la marraine.

Ces femmes sont victimes de stigmatisation et de rejets dans les sociétés. Ce qui n’est pas sans conséquence sur leur insertion socio professionnelle. Grâce à l’accompagnement de l’Association Renaissance, certaines ont eu des soins adéquats, et mêmes ont pu dompter cette maladie.

« Ma maladie a commencé après mon accouchement. J’étais avec une tante à l’époque, et quand tu contractes cette maladie, les gens ne viennent plus te voir, ils te bannissent, on te chasse de partout. Mais grâce à l’ARENA, j’ai retrouvé la santé, je ne pensais plus pouvoir tomber enceinte, mais actuellement j’attends un enfant. En plus de m’avoir soignée, l’ARENA m’a également permis de continuer mon métier de tailleur, en m’octroyant des machines. J’invite toutes les dames qui souffrent de cette maladie de venir à l’association ARENA, et elles vont guérir de leur mal », a témoigné dame Kiéketa.

Présent à cette cérémonie, Oumarou Yaméogo, président de la délégation spéciale de l’arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou a salué de vives voix l’initiative de l’ARENA. Pour sa part, il a rassuré d’accompagner de telles initiatives qui visent le bien-être des populations.

Pour cette édition 2024, les activités se sont articulées autour de la thématique « Rompre le cycle : Prévenir la fistule à l’échelle mondiale ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

