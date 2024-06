Communiqué nécrologique : Décès du Colonel Gouba Laba Christian, Remerciements et Faire-part

“ Jésus lui dit : je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.” (Jean 11; 25)

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.

A vous qui, par votre présence, vos pensées, vos prières, vos contributions, par vos écrits réconfortants et vos mots bienveillants, avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié ou votre compassion, lors des décès du Colonel Gouba Laba Christian rappelé à Dieu le 25 mai 2024 à l’âge de 75 ans et de son petit-fils Gouba Paul rappelé à Dieu le 29 mai 2024 à l’âge de 11 ans.

Nous sommes incapables de manifester toute notre reconnaissance à votre égard et ce message tient lieu de sincères remerciements.

La famille se garde de citer des noms, de peur d’en oublier. Par la même occasion, elle vous informe que des messes seront dites pour le repos de leurs âmes selon le programme ci-joint.

Dieu vous le rendra au centuple. Que les âmes de nos chers défunts reposent en paix et qu’ils nous envoient des bénédictions divines.

Madame Gouba Angèle, ses enfants et toute la famille.

