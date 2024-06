publicite

Le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubakar Nacanabo, a lors d’un entretien sur la télévision publique (RTB) à l’émission « Tribune de la recevabilité » porté lumière sur des rumeurs qui circulent concernant l’incapacité de l’Etat à assurer les salaires des fonctionnaires.

« On ne peut pas vraiment s’étaler sur ces questions parce que comme je l’ai dit, depuis 2023, beaucoup ont prédit qu’on ne pourra pas payer les salaires, mais jusqu’à présent je pense que vous continuez de toucher vos salaires et ça n’a pas diminué. L’échéance du salaire, ce n’est pas le 22 ou le 23 du mois, l’échéance, c’est le 30.

L’État par principe paye après service fait, et les services, ça va jusqu’au 30 donc si le 30, vous n’avez pas votre salaire, vous pouvez dire en ce moment qu’il y a un retard, mais si le salaire vient le 26 et on dit qu’il y a un retard, je pense que ce n’est pas encore un retard, donc les craintes ne sont pas du tout fondées et nous travaillons à faire en sorte que l’État puisse continuer à faire face à ses charges régaliennes malgré toutes les difficultés », a-t-il clarifié.

