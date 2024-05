Communiqué nécrologique : Décès de Aminata Ouédraogo, épouse Ouédraogo, Remerciements et faire part

Les grandes familles Ouédraogo à Mouni (Yatenga), à Ouahigouya, Bobo Dioulasso et Ouagadougou

Les parents, enfants, petits enfants, amis et proches,

Affectés par les multiples marques de compassion , de solidarité, d’affection, de réconfort et de soutien multiforme lors du rappel à Dieu et de l’inhumation de leur regrettée épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, fille, belle-fille : Aminata Ouédraogo, arrachée à leur affection le 25 mai 2024 à Ouagadougou et inhumée le même jour au cimetière de tiguindalgué dans la commune de Komsilga.

Ils expriment leur profonde gratitude aux parents, proches, amis, collègues et voisins pour le soutien inestimable dont la famille a bénéficié dans cette douloureuse épreuve.

Puisse Allah dans son infinie bonté, récompenser chacun au centuple de ses bienfaits.

Le Doua du 7e jour aura lieu le dimanche 02 juin 2024 à partir de 7h00 à Ouahigouya, quartier Gondolgo.

Innalillahi Wa inna Illaihi Rojiun

