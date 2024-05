Journée internationale des casques bleus : « Aujourd’hui nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui ont consacré leurs vies au maintien de la paix dans le monde » (Zeinab Hamza Diaby)

Les 29 mai de chaque année, c’est la journée internationale des casques bleus. Et à cette occasion, les autorités burkinabè et onusiennes au Burkina Faso célèbrent cette journée les 29 et 30 mai 2024. Conférences, remises de médailles, dépôt de gerbes, sont entre autres les activités prévues pour cette occasion.

37 casques bleus burkinabè. C’est le nombre de soldats burkinabè tombés au cours des opérations de maintien de la paix. Et à l’occasion de la célébration de la journée internationale des casques bleus, c’est le lieu pour les autorités burkinabè et onusiennes de rendre hommage à ces Hommes.

« Aujourd’hui nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui ont consacré leurs vies au maintien de la paix dans le monde », a fait savoir Zeinab Hamza Diaby, représentante du haut commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme.

Et pour célébrer ces Hommes, il est prévu une série d’activités notamment des remises de médailles à titre posthume, conférences, expositions photos et un dépôt de gerbes le 30 mai à la place de la nation.

L’ambassadeur et chargé de missions, Saïdou Zongo, représentant le ministre des affaires étrangères, a également indiqué que « la reconnaissance de l’ONU et à ses membres se doit d’être continuelle, constante pour traduire leur bravoure, leur sacrifice et leur importante contribution aux services de l’humanité. C’est l’essence même de la présente commémoration ». Cette journée de commémoration des casques bleus, a-t-il rappelé est placée sous le thème « Prêts pour l’avenir, mieux construire ensemble ».

Dans l’optique de consolider la paix dans le monde, M. Zongo a fait comprendre que « c’est dans la mutualisation de nos efforts et dans la synergie d’actions et avec le consentement des pays bénéficiaires que les opérations de maintien de la paix peuvent être de véritables instruments de restauration et de consolidation de la paix. Avec les Nations Unies, cet espoir est permis. Avec les casques bleus, cette ambition est réalisable ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

