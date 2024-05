Communiqué nécrologique : Décès de El Hadj SAWADOGO Saidou ,Remerciements et faire-part

La grande famille SAWADOGO, à Kourian, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Côte d’Ivoire, USA.

Les familles alliées, OUEDRAOGO, ZOUNGRANA, SYLLA, SANFO, MILLER, COULIBALY,WILLIAMS, DELAFORCADE, SANON, KABORE, OUEDRAOGO et GARANE à Kaya, Guipa, France

Les Enfants, Safietou, Boubacar, Moctar,Saibata, Hamed, Issa, Sanata, Amsatou,Roukyatou, Rachid, Assiata.

Les petits et arrières petits-enfants ont le regret de vous annoncer le décès de leur père, oncle, beau-père, grand père, arrière-grand-père, El Hadj SAWADOGO Saidou, ex cadre d’Air Afrique à la retraite dans sa 89ème année à Ouagadougou le 25/05/2024 à l’hôpital deTengandogo. L’inhumation a eu lieu le même jour dans son village natal à Kourian.

Le Doua du 7ème jour aura lieu à Larlé le dimanche 2 juin 2024 à 8h.

Qu’Allah vous rende au centuple, vos multiples soutiens durant cette douloureuse épreuve.

