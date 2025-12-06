Plus de 500 communications présentées : La feuille de route pour une agriculture plus résiliente se dessine aux Journées scientifiques de l’INERA

Après trois jours intenses d’échanges, de présentations et de débats, la cérémonie de clôture des premières Journées scientifiques de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), s’est tenue le vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou.

Organisées du 3 au 5 décembre 2025, ces journées scientifiques de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (JSI), placées sous la thématique « Recherches Agricoles et environnementale : Innover et relever les défis d’une agriculture durable et résiliente », ont réuni plusieurs participants issus de 11 pays. Chercheurs, universitaires, acteurs du développement ont répondu présents pour partager leurs connaissances et expériences.

Dr Paul Sawadogo, président du comité scientifique, s’est réjoui de cette première édition. « Toutes les communications prévues ont présentées, tous les posters ont été évalués. Nous pouvons nous réjouir de la tenue complète du programme scientifique », s’est-il exprimé.

Pour cette première édition, les JSI ont, selon lui, enregistré 599 soumissions dont 72 manuscrits. Pour les communications aux JSI, 545 soumissions ont été acceptées dont 481 communications orales simples et 64 communications affichées.

« Pour l’opérationnalisation de toutes les communications orales, au total six colloques thématiques parallèles ont été organisés en 51 sessions qui ont permis de présenter 415 communications orales », a indiqué Dr Paul Sawadogo.

Une 52e session, a-t-il souligné, a été consacrée aux communications affichées qui a permis de présenter 30 posters. En outre, les JSI ont enregistré un panel sur l’agroécologie. Le directeur de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Dr Drissa Sérémé, a insisté sur la portée stratégique de ces journées.

« Plus de 500 communications, des panels, des expositions, la participation de 11 pays, c’est une véritable réussite. Cet événement a permis de mettre en lumière le travail de l’INERA, de favoriser les échanges entre les chercheurs, décideurs et acteurs du développement, et surtout de sortir les résultats de recherche des laboratoires pour les mettre à disposition des utilisateurs », a fait savoir Dr Drissa Sérémé.

La direction de l’INERA a, en marge de cette clôture, rendu hommage aux anciens chercheurs de l’Institut. Ces anciens directeurs au nombre de 8, ont tous reçu des trophées, des attestations de reconnaissances et des sacs.

« C’est la première fois que nous recevons ce genre d’hommage. Quand nous partions en retraite, certains ont eu des hommages, mais qu’on le fasse de façon collective envers tous les directeurs de l’INERA, nous sommes sensibles et nous les remercions. Nous sommes honorés par cette cérémonie d’hommage à notre endroit », a indiqué le Pr François Lompo, ancien directeur de l’INERA.