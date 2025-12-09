Doctorat : Yaya Bazié retrace l’histoire des San-nuna du Nayala, révélatrice d’un métissage réussi (XVIIe-XXe siècle)

Partage

Yaya Bazié a soutenu sa thèse de doctorat unique en Histoire le lundi 08 décembre 2025 à l’Université Joseph KI-Zerbo de Ouagadougou. Son travail, intitulé « Les communautés villageoises San-nuna de la province du Nayala du XVIIe au XXe siècle », a été salué pour sa rigueur et son caractère novateur, et lui a valu la mention Très Honorable du jury.

Face à un jury de 5 enseignants, Yaya Bazié a brillamment défendu une étude axée sur les communautés San-nuna, situées à la lisière des pays San et Nuna.

Le cœur de sa recherche repose sur la compréhension du processus de formation et d’évolution de cette société caractérisée par un bilinguisme et un brassage culturel unique.

Les San-nuna sont une communauté bilingue du Burkina Faso située dans la province du Nayala, à l’extrême sud du pays San, chevauchant la frontière géographique et culturelle entre les aires ethniques des San et des Nuna.

Dans l’introduction de son travail, le nouveau Docteur a souligné l’importance de son travail pour la cohésion nationale. « La construction de l’État-nation burkinabè passe nécessairement par la connaissance des sociétés qui le composent. Connaitre les sociétés, c’est aussi connaître leur passé, toute chose qui permet d’anticiper les crises et favoriser la cohésion sociale », a-t-il soutenu.

L’étude met en évidence que les San-nuna ne sont pas un peuple figé, mais le résultat d’influences mutuelles et de vagues migratoires successives entre le XVIIe et le XXe siècle. La thèse de Bazié déconstruit la notion d’identité monolithique en démontrant que la spécificité San-nuna est le fruit d’une longue cohabitation.

Il explique que la formation de cette communauté est le résultat d’une intégration et d’un brassage entre des migrants Nuna et des populations San d’accueil. Ce métissage se traduit par une double identité linguistique et l’adoption réciproque de pratiques culturelles, notamment le culte des masques et du shu par les villages San.

Le Professeur Maurice Bazémo, Président du Jury, a félicité Yaya Bazié pour sa thèse sur les San-nuna. Il a souligné que l’étude offre des clés pour l’unité nationale. « Le résultat permet de comprendre que ce que vous avez retenu peut permettre de construire, de participer à la construction de l’État-nation», a apprécié l’enseignant. Il a conclu que l’analyse du métissage accepté des San-nuna est un modèle pour la déconstruction des préjugés ethniques, frein majeur au processus de construction nationale au Burkina Faso.

Le Professeur KY Jean Célestin, Directeur de Thèse, a qualifié le travail sur les San-nuna d’« intéressant et original ». S’appuyant sur ses propres recherches, il a validé l’analyse de Bazié sur le processus historique de formation de ces communautés.

Sur l’apport de cette recherche à l’historiographie, le Directeur de Thèse de Yaya Bazié, d’ailleurs, spécialiste des San, a déclaré : « Ce travail est une contribution essentielle. Pendant longtemps, la recherche s’est concentrée sur les San et les Nuna pris isolément. Yaya Bazié comble un vide en s’attaquant à cette zone grise, cette société-frontière, prouvant ainsi que l’ethnie est une appellation qui évolue en fonction des contacts socio-historiques ».

La soutenance s’est conclue par la reconnaissance de l’apport de cette thèse. Le jury a insisté sur la pertinence de la fourchette chronologique retenue (XVIIe-XXe siècle), chose qui permet de lier l’installation des premiers villages à l’impact des politiques coloniales et post-coloniales.

Akim KY

Burkina 24