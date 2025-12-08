Espace aérien confédéral violé : L’AES menace de neutraliser tout appareil intrus

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 22 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Screenshot
Partage

La Confédération des États du Sahel (AES) a annoncé, dans un communiqué officiel, la violation de l’espace aérien confédéral par un aéronef militaire de type C-130 appartenant à l’Armée de l’air de la République fédérale du Nigeria. L’incident s’est produit le 8 décembre 2025 et a conduit à l’atterrissage forcé de l’appareil à l’aéroport de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, en raison d’une situation d’urgence en vol.

Selon les informations rendues publiques, l’avion transportait deux membres d’équipage et neuf passagers, tous militaires.

Les services compétents burkinabè, dépêchés sur place, ont immédiatement ouvert une enquête qui a confirmé l’absence totale d’autorisation de survol du territoire burkinabè pour cet aéronef.

L’AES a condamné « avec la plus grande fermeté » cette intrusion, qualifiée d’acte inamical et contraire au droit international ainsi qu’aux règles encadrant l’aviation civile et militaire.

Lire aussi👉🏿Confédération des États du Sahel (AES) : La Commission nationale tient un langage de vérité face aux populations du Kadiogo

La Confédération affirme avoir pris des dispositions destinées à préserver l’intégrité territoriale de ses États membres et la sécurité des populations.

Conformément aux orientations des Chefs d’État de l’AES, les défenses aériennes et antiaériennes de l’espace confédéral ont été placées en alerte maximale.

En vertu de la Déclaration du 22 décembre 2024, elles sont désormais autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l’espace aérien commun.

Le communiqué, daté du 8 décembre 2025 et signé à Bamako par le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition malienne et Président en exercice de la Confédération, réaffirme l’engagement des États de l’AES à défendre strictement leur souveraineté.

Retrouvez le communiqué officiel ici 👇🏿

Communiqué AES Violation espace
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 22 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Orange Burkina Faso s’engage à reverser 10 % des revenus de Allô Musik aux artistes : Un partenariat renforcé avec le BBDA

il y a 3 heures

Santé de la mère et du nouveau-né au Burkina Faso : SGI-eDMP, un système de lutte expliqué aux journalistes

il y a 4 heures

Retour sur Actu | Burkina Faso : Les faits marquants de la semaine du 1ᵉʳ au 7 décembre 2025

il y a 4 heures

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara a prêté serment en présence de plusieurs de ses homologues à Abidjan

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page