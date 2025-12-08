Espace aérien confédéral violé : L’AES menace de neutraliser tout appareil intrus

Partage

La Confédération des États du Sahel (AES) a annoncé, dans un communiqué officiel, la violation de l’espace aérien confédéral par un aéronef militaire de type C-130 appartenant à l’Armée de l’air de la République fédérale du Nigeria. L’incident s’est produit le 8 décembre 2025 et a conduit à l’atterrissage forcé de l’appareil à l’aéroport de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, en raison d’une situation d’urgence en vol.

Selon les informations rendues publiques, l’avion transportait deux membres d’équipage et neuf passagers, tous militaires.

Les services compétents burkinabè, dépêchés sur place, ont immédiatement ouvert une enquête qui a confirmé l’absence totale d’autorisation de survol du territoire burkinabè pour cet aéronef.

L’AES a condamné « avec la plus grande fermeté » cette intrusion, qualifiée d’acte inamical et contraire au droit international ainsi qu’aux règles encadrant l’aviation civile et militaire.

La Confédération affirme avoir pris des dispositions destinées à préserver l’intégrité territoriale de ses États membres et la sécurité des populations.

Conformément aux orientations des Chefs d’État de l’AES, les défenses aériennes et antiaériennes de l’espace confédéral ont été placées en alerte maximale.

En vertu de la Déclaration du 22 décembre 2024, elles sont désormais autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l’espace aérien commun.

Le communiqué, daté du 8 décembre 2025 et signé à Bamako par le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition malienne et Président en exercice de la Confédération, réaffirme l’engagement des États de l’AES à défendre strictement leur souveraineté.