Aménagement de l’avenue Thomas Sankara : Le Gouvernement sur le terrain pour soutenir les travaux

‎Les membres du Gouvernement, conduits par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ont pris part ce samedi 24 janvier 2026 aux travaux de pavage des abords de l’Avenue Thomas Sankara, dans le cadre du projet d’aménagement de ladite avenue conduit par l’Agence Faso Mêbo. À cette occasion, ils ont apporté une contribution matérielle de 102 tonnes de ciment pour soutenir la poursuite de ce vaste chantier d’intérêt national.

‎Longue de 4 kilomètres pour une largeur de 30 mètres, l’Avenue Thomas Sankara couvre une superficie totale de 12 hectares. Rebaptisée le 15 octobre 2023 du nom du Père de la Révolution d’août 1983, cette infrastructure fait actuellement l’objet d’importants travaux d’embellissement entamés le 1ᵉʳ juillet 2025.

À ce jour, le chantier affiche un taux d’exécution de 33 %. Pilotés par l’Agence Faso Mêbo, les travaux portent principalement sur la pose de pavés, l’engazonnement des emprises et le curage des caniveaux, afin de renforcer l’assainissement, la fluidité de la circulation et l’attractivité du cadre urbain.

‎Après s’être imprégnés de l’état d’avancement des travaux et avoir parcouru l’aire déjà aménagée depuis le début, les membres du Gouvernement ont participé activement durant plus d’une heure aux travaux d’aménagement. Dans une ambiance décontractée, sous le regard admiratif des passants, certains membres du Gouvernement étaient à la décharge des pavés.

D’autres, maillet en main, œuvraient quant à eux à la pose des pavés sur le tapis sableux, sous la supervision de l’équipe Faso Mêbo. Ils ont ainsi participé activement à la pose de pavés sur une superficie de plus de 150 m².

‎À l’issue de la séance de pavage, le Chef du Gouvernement a souligné que la présence de l’Exécutif sur le terrain « n’était ni symbolique ni circonstancielle », mais traduisait un engagement réel et constant à soutenir les actions de l’Agence Faso Mêbo.

‎« Nous sommes venus participer concrètement à l’effort de construction de la Patrie, en prenant part à l’aménagement de l’Avenue Thomas Sankara », a déclaré le Premier ministre.

‎Il a affirmé que Faso Mêbo est un chantier du peuple burkinabè, et chaque citoyen est invité à s’approprier cette initiative en y contribuant selon ses moyens. « La plus grande fierté sera, demain, de pouvoir revendiquer sa contribution à la construction de la Patrie », a-t-il ajouté.

‎Au-delà de la participation physique aux travaux, les membres du Gouvernement ont apporté une contribution de 102 tonnes de ciment, destinée à accompagner la poursuite des aménagements.

‎Par cet acte, l’Exécutif entend consolider la dynamique de mobilisation populaire autour de l’initiative Faso Mêbo et renforcer l’esprit de solidarité, d’engagement et de responsabilité collective au service du développement urbain et de la construction nationale.

