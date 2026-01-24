Monument des héros nationaux : Le Premier ministre visite le chantier d’aménagement et d’embellissement

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué ce samedi 24 janvier 2026, une visite du chantier des travaux d’aménagement, de réhabilitation et d’embellissement du Monument des Héros nationaux. Cette visite de terrain visait à s’enquérir de l’état d’avancement des travaux engagés sur ce site emblématique et à encourager les équipes mobilisées pour sa transformation.

‎À l’issue de la visite, le Chef du Gouvernement s’est dit globalement satisfait de l’évolution du chantier, saluant la qualité des ouvrages déjà réalisés et le rythme soutenu d’exécution des travaux.

‎« Nous repartons assez satisfaits de ce que nous avons vu. Les travaux s’exécutent à un très bon rythme et les parties déjà achevées témoignent d’un travail de qualité », a déclaré le Premier ministre.

‎Le Premier ministre a souligné que les travaux en cours visent à la fois la réhabilitation, la sécurisation du monument et le réaménagement global du site, afin de le rendre fonctionnel, attractif et polyvalent.

‎« Ce site accueillait déjà des activités sportives et de loisirs. Les travaux en cours permettront d’offrir de meilleures conditions pour le sport, les loisirs et le tourisme, conformément à la vision que nous avons pour l’exploitation future de ce monument » a-t-il expliqué.

‎Le Chef du Gouvernement a réaffirmé la volonté des autorités de faire du Monument des Héros nationaux un espace moderne de mémoire, de rassemblement et de valorisation du patrimoine national.

‎Tout en exprimant sa confiance quant à l’atteinte des objectifs fixés, le Premier ministre a assuré que son Gouvernement restera particulièrement attentif à l’évolution du chantier, n’excluant pas de nouvelles visites pour encourager, recadrer ou interpeller, si nécessaire, afin de garantir un travail exécuté avec professionnalisme et rigueur.

‎« L’objectif est d’avoir, au final, un monument à la hauteur de nos ambitions », a-t-il insisté.

‎Le Monument des Héros nationaux, inauguré le 21 novembre 2014, est fermé au public depuis le 1er août 2025, conformément à un communiqué du Président de la Délégation spéciale de Ouagadougou en date du 28 juillet 2025. Cette décision faisait suite au constat d’accidents aux abords du site et à la nécessité d’y mener des travaux d’aménagement et d’embellissement.

‎À terme, ces travaux devraient permettre de sécuriser le site et de lui conférer une nouvelle identité, en phase avec les aspirations du peuple burkinabè et les exigences du développement urbain.

Source : ‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞