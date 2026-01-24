Monument des héros nationaux : Le Premier ministre visite le chantier d’aménagement et d’embellissement
Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué ce samedi 24 janvier 2026, une visite du chantier des travaux d’aménagement, de réhabilitation et d’embellissement du Monument des Héros nationaux. Cette visite de terrain visait à s’enquérir de l’état d’avancement des travaux engagés sur ce site emblématique et à encourager les équipes mobilisées pour sa transformation.
À l’issue de la visite, le Chef du Gouvernement s’est dit globalement satisfait de l’évolution du chantier, saluant la qualité des ouvrages déjà réalisés et le rythme soutenu d’exécution des travaux.
« Nous repartons assez satisfaits de ce que nous avons vu. Les travaux s’exécutent à un très bon rythme et les parties déjà achevées témoignent d’un travail de qualité », a déclaré le Premier ministre.
Le Premier ministre a souligné que les travaux en cours visent à la fois la réhabilitation, la sécurisation du monument et le réaménagement global du site, afin de le rendre fonctionnel, attractif et polyvalent.
« Ce site accueillait déjà des activités sportives et de loisirs. Les travaux en cours permettront d’offrir de meilleures conditions pour le sport, les loisirs et le tourisme, conformément à la vision que nous avons pour l’exploitation future de ce monument » a-t-il expliqué.
Le Chef du Gouvernement a réaffirmé la volonté des autorités de faire du Monument des Héros nationaux un espace moderne de mémoire, de rassemblement et de valorisation du patrimoine national.
Tout en exprimant sa confiance quant à l’atteinte des objectifs fixés, le Premier ministre a assuré que son Gouvernement restera particulièrement attentif à l’évolution du chantier, n’excluant pas de nouvelles visites pour encourager, recadrer ou interpeller, si nécessaire, afin de garantir un travail exécuté avec professionnalisme et rigueur.
« L’objectif est d’avoir, au final, un monument à la hauteur de nos ambitions », a-t-il insisté.
Le Monument des Héros nationaux, inauguré le 21 novembre 2014, est fermé au public depuis le 1er août 2025, conformément à un communiqué du Président de la Délégation spéciale de Ouagadougou en date du 28 juillet 2025. Cette décision faisait suite au constat d’accidents aux abords du site et à la nécessité d’y mener des travaux d’aménagement et d’embellissement.
À terme, ces travaux devraient permettre de sécuriser le site et de lui conférer une nouvelle identité, en phase avec les aspirations du peuple burkinabè et les exigences du développement urbain.
Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞