Développement local au Burkina Faso : L’AFDL dresse un bilan jugé satisfaisant pour l’année 2025

L’Association Fiscalité pour le Développement Local (AFDL) a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 31 janvier 2026 à Ouagadougou. Cette rencontre a permis aux membres de faire le point sur les activités menées en 2025, d’évaluer les résultats obtenus et de définir les perspectives pour les années à venir.

Les rapports moral et financier présentés à l’assemblée ont mis en lumière les performances enregistrées par l’association au cours des trois dernières années. Selon le secrétaire général de l’AFDL, Donatien Zongo, l’organisation a réalisé près de 70 % des activités prévues dans le cadre de son plan triennal.

« L’objectif était avant tout de rendre l’association visible à travers des actions concrètes. En trois ans, nous avons organisé plusieurs activités majeures, notamment des conférences publiques, ainsi que deux sessions de formation sur la gestion des conflits fonciers au niveau local et sur la mobilisation des ressources en période de crise, au profit des collectivités territoriales », a-t-il expliqué, estimant que les objectifs initiaux ont globalement été atteints.

Ces initiatives ont mobilisé de nombreux acteurs locaux et contribué au renforcement des capacités des collectivités en matière de gouvernance foncière et fiscale.

Un nouveau bureau pour un mandat de trois ans

Conformément à la nouvelle loi portant liberté d’association au Burkina Faso, l’AFDL s’est dotée d’un nouveau bureau exécutif de dix membres, élu pour un mandat de trois ans.

Élu président du Conseil d’administration, Amos Zong-Naba a exprimé sa satisfaction et le sens accru de responsabilité que lui confère cette reconduction. Il a appelé l’ensemble des membres à un engagement renouvelé pour relever les défis à venir.

« Nous avons élaboré un nouveau plan triennal articulé autour de trois objectifs majeurs : renforcer l’engagement des membres, positionner l’AFDL comme une référence nationale en matière de développement local et nouer des partenariats stratégiques pour financer le développement durable », a-t-il indiqué.

Créée en 2022, l’Association Fiscalité pour le Développement Local (AFDL) est une organisation à but non lucratif qui s’impose progressivement comme un acteur incontournable de la fiscalité locale au Burkina Faso. Elle œuvre pour la bonne gouvernance foncière et fiscale, en vue de soutenir un développement local inclusif et durable au sein des collectivités territoriales.