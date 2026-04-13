Burkina Faso : La BMCRF saisit des milliers de cartons de cigarettes non conformes

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a présenté à la presse, ce lundi 13 avril 2026 à Ouagadougou, le bilan de l’opération menée du 31 mars au 1er avril 2026 sur la mise en œuvre de l’apposition de stickers sécurisés sur les paquets, les cartouches et les cartons des produits du tabac par les unités de production implantées et les grossistes au Burkina Faso, conformément à la réglementation en vigueur.

Selon le coordonnateur général de la BMCRF, Sanibè Faho, l’opération a permis de saisir 8 595 cartons de cigarettes, dont 3 451 comportent des stickers conformes, 2 932 comportent des stickers non conformes et 12 812 ne comportent pas du tout de stickers.

Il y a également 8 526 cartouches saisies, dont 4 232 avec des stickers conformes, 945 cartouches avec des stickers non conformes et 3 349 cartouches ne comportant pas du tout de stickers.

Sur les 521 paquets de cigarettes saisis, selon le coordonnateur général, 38 paquets portent des stickers conformes, 111 paquets comportent des stickers non conformes et 372 paquets ne comportent pas de stickers.

Sanibè Faho a rappelé que le gouvernement a adopté, en mars 2025, le décret n°2025-0198/PRES/PM/MICA/MEF/MS/MTDPCE instituant le système de marquage, d’authentification, de suivi et de traçabilité (SMAT) des produits du tabac et des nouveaux produits du tabac fabriqués au Burkina Faso ou importés.

Il a fait savoir qu’avant de passer à la répression, une phase de sensibilisation a été menée afin de permettre aux acteurs de se mettre en règle.

« La date butoir du 10 janvier 2026 leur était accordée pour se conformer aux suppositions de la réglementation en la matière. A l’expiration de ce délai, nous avons constaté que la règle n’a pas été appliquée suite à un contrôle mené à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Ziniaré », a-t-il dit, tout en mentionnant qu’un délai supplémentaire a été accordé aux unités de production et aux grossistes afin de leur permettre de se conformer à la loi.

Le coordonnateur général de la BMCRF a indiqué que cette opération de contrôle s’est déroulée sur l’ensemble du territoire national. Elle a permis de toucher 115 acteurs, dont 3 producteurs, 6 importateurs et 106 grossistes et détaillants, parmi lesquels 6 étaient en règle et 109 autres en violation de la réglementation. « Parmi les producteurs, (01) a entièrement achevé la mise en place du dispositif de marquage, (02) sont en cours d’achèvement », a-t-il expliqué.

Il a prévenu que les opérations vont s’intensifier dans les prochains jours. À cet effet, il a convié tous les acteurs à prendre les dispositions nécessaires afin de se conformer à la réglementation. Enfin, il a invité les populations à dénoncer tout contrevenant en contactant les numéros verts suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86.

Daouda ZONGO (Stagiaire) et W.S

Burkina 24