Donald Trump s’attaque frontalement au Pape Léon XIV : « Je n’aime pas ça »

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Le fossé se creuse entre la Maison-Blanche et le Vatican. Dans une déclaration, Donald Trump s’en est violemment pris au Pape Léon XIV, le premier souverain pontife américain, critiquant ouvertement sa position sur la guerre en Iran et sa vision de la sécurité, rapporte CNN.

Donald Trump a exprimé son rejet catégorique de l’approche diplomatique adoptée par le Pape face à la menace atomique. « Nous n’aimons pas un Pape qui va dire qu’il est acceptable de posséder une arme nucléaire », a déclaré l’ancien président.

Selon lui, Léon XIV fait preuve d’une imprudence notoire en refusant de s’opposer fermement à un pays qui cherche à se doter de l’arme suprême. « C’est un homme qui ne pense pas que nous devrions nous en prendre à un pays qui veut l’arme nucléaire pour pouvoir faire sauter le monde », a-t-il déclaré.

Lire également👉 Iran–USA : Echec des négociations au Pakistan, J.D. Vance claque la porte

Au-delà de la géopolitique, Donald Trump a brossé le portrait d’un souverain pontife déconnecté des réalités sécuritaires, tant à l’étranger qu’aux États-Unis. Qualifiant Léon XIV de « personne très libérale », il a affirmé qu’il n’était « pas un grand fan » du Pape. Il a notamment lié cette présumée faiblesse internationale à la gestion de la criminalité urbaine, affirmant que le Pape « ne croit pas à l’arrêt du crime dans nos villes ».

Ces critiques interviennent dans un climat diplomatique délétère. Alors que les négociations menées par le vice-président J.D. Vance au Pakistan ont échoué après seulement 21 heures en raison de l’intransigeance iranienne sur le nucléaire, la voix du Pape Léon XIV, de plus en plus critique envers les menaces américaines, semble être devenue un obstacle politique majeur pour l’administration Trump.

     
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