Débiteurs de l’État burkinabè : L’invite et les mises en garde du ministre Edasso Rodrigue Bayala

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 19 minutes
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Me Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la justice, accompagné de l’Agence judiciaire de l’Etat (AJE), a invité les débiteurs de l’État, au titre des chèques impayés, des créances bancaires et des décisions de justice et créances diverses, à s’acquitter de leurs dettes dans les meilleurs délais. L’invite a été faite ce vendredi 17 avril 2026, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

Me Edasso Rodrigue Bayala a estimé à plus de 100 milliards de F CFA le montant total de créances à recouvrer pour le compte de l’État central et de ses démembrements.

Cette conférence de presse, selon le ministre en charge de la justice, est un premier acte d’une série d’actions offensives qu’ils devraient mener dans le cadre des recouvrements de l’État.

Il a alors invité les débiteurs concernés à prendre attache avec l’AJE afin de se voir délivrer l’acte leur permettant de s’acquitter de leurs dus.

Il a aussi appelé à toute collaboration permettant la dénonciation d’éventuels débiteurs, rassurant d’une récompense et d’une protection en retour.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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