Burkina Faso : L’Armée frappe fort, plus de 100 terroristes neutralisés

Les Forces combattantes burkinabè marquent un tournant décisif dans la reconquête du territoire national. À travers une série d’opérations d’envergure menées durant la première quinzaine d’avril 2026, l’armée démontre une montée en puissance sans précédent, caractérisée par une coordination aéro-terrestre d’une efficacité redoutable.

Le point d’orgue de cette offensive s’est déroulé dans la nuit du 13 au 14 avril dans la province du Soum. Grâce à un renseignement précis, les vecteurs aériens ont neutralisé une concentration massive de terroristes venus de l’Est, suivie d’un ratissage au sol par le 28e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR).

Le bilan est lourd pour l’ennemi : plus de cent assaillants neutralisés et un arsenal de guerre colossal récupéré. Cette opération illustre la nouvelle « audace stratégique » des forces nationales, capables de frapper l’ennemi avec précision, même dans ses positions de repli.

Outre les succès tactiques, l’armée s’attaque désormais aux « têtes pensantes ». La neutralisation de chefs de haut rang, comme celle de Karim Torodo dans le Nakambé, témoigne d’une volonté de décapiter le commandement terroriste.

Comme l’a souligné le porte-parole des forces armées, cette dynamique offensive repose sur une synergie totale entre les forces terrestres, aériennes et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Les perspectives de la lutte s’inscrivent désormais dans une offensive permanente. Avec des unités aguerries et un moral au plus haut, l’objectif affiché est la libération totale du territoire. Pour les groupes armés, le message des autorités est sans équivoque : fuir le Burkina Faso ou mourir.